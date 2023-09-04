Акимы Актау и села Умирзак проведут встречу с населением

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Встреча акимов Актау и села Умирзак с населением пройдет 6 сентября 2023 года.
- Уважаемые жители Актау и села Умирзак. 6 сентября в 16:00 состоится отчётная встреча акима Актау и акима села Умирзак перед населением. Встреча пройдёт в актовом зале средней школы №27 в селе Умирзак, - сообщает пресс-служба городского акимата.
Напомним, что 7 сентября аким Актау Ербол Избергенов встретится с жителями города. Мероприятие пройдёт в культурно-досуговом комплексе имени Абая в 4 микрорайоне.
- Уважаемые жители Актау и села Умирзак. 6 сентября в 16:00 состоится отчётная встреча акима Актау и акима села Умирзак перед населением. Встреча пройдёт в актовом зале средней школы №27 в селе Умирзак, - сообщает пресс-служба городского акимата.
Напомним, что 7 сентября аким Актау Ербол Избергенов встретится с жителями города. Мероприятие пройдёт в культурно-досуговом комплексе имени Абая в 4 микрорайоне.