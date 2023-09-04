В Мангистау зарегистрирован один случай ботулизма

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Факт заболевания ботулизмом зарегистрирован в Жанаозене.
- Семья приобрела копченую красную рыбу в неустановленной торговой точке. В результате ботулизмом заболел один человек, четверо пострадали. Как только появились признаки болезни, они сразу же обратилась за медицинской помощью, - прокомментировала Баян Сатканбаева.
Что такое ботулизм?
Это инфекционное заболевание, редко встречающееся среди инфекционных заболеваний, но имеющее серьезную проблему с поражением нервной системы человека, в ряде случаев с летальным исходом, приводящее к общему отравлению организма.
Что является причиной заболевания?
Возбудители ботулизма обнаруживаются в почве, фруктах или пищевых продуктах, приготовленных из животных, птиц, рыб. Заболевание может возникнуть при использовании консервированных продуктов, а также колбас, копченой и соленой рыбы, мясных продуктов, овощей, грибов, особенно продуктов, приготовленных в домашних условиях без соблюдения технологических правил.
- Поэтому напоминаем жителям области, что перед употреблением продуктов питания - маринованных в домашних условиях грибов, овощных консервов, рыбы домашнего приготовления, фруктов, колбасы, важно быть внимательными. Причина в том, что развитие болезни происходит очень быстро. Например, у человека начинает болеть голова, появляется слабость, «туман» перед глазами, двоение предметов, болит живот, больному становится трудно глотать, голос становится хриплым. Если у больного наблюдаются симптомы ботулизма, рекомендуем обратиться за медицинской помощью, не прибегая к самостоятельному лечению. Если больному не оказана своевременная врачебная помощь, последствия могут привести к летальному исходу, - предупреждает специалист.
Каковы меры профилактики ботулизма?
-При консервировании пищевых продуктов необходимо строго соблюдать санитарные и технологические правила;
- Не допускается приобретение на рынке, в торговых точках, в том числе в местах стихийной торговли, консервированных грибов, овощей, салатов, мясных, рыбных продуктов домашнего приготовления;
- При использовании консервированных продуктов, не используйте продукты бомбажного типа с поднятой (вздутой) крышкой;
- При консервировании фруктов и овощей, их следует тщательно мыть и чистить;
- При приготовлении различных салатов, солений овощей следует учитывать, что банки необходимо стерилизовать и соблюдать санитарно-гигиенические требования.
- Семья приобрела копченую красную рыбу в неустановленной торговой точке. В результате ботулизмом заболел один человек, четверо пострадали. Как только появились признаки болезни, они сразу же обратилась за медицинской помощью, - прокомментировала Баян Сатканбаева.
Что такое ботулизм?
Это инфекционное заболевание, редко встречающееся среди инфекционных заболеваний, но имеющее серьезную проблему с поражением нервной системы человека, в ряде случаев с летальным исходом, приводящее к общему отравлению организма.
Что является причиной заболевания?
Возбудители ботулизма обнаруживаются в почве, фруктах или пищевых продуктах, приготовленных из животных, птиц, рыб. Заболевание может возникнуть при использовании консервированных продуктов, а также колбас, копченой и соленой рыбы, мясных продуктов, овощей, грибов, особенно продуктов, приготовленных в домашних условиях без соблюдения технологических правил.
- Поэтому напоминаем жителям области, что перед употреблением продуктов питания - маринованных в домашних условиях грибов, овощных консервов, рыбы домашнего приготовления, фруктов, колбасы, важно быть внимательными. Причина в том, что развитие болезни происходит очень быстро. Например, у человека начинает болеть голова, появляется слабость, «туман» перед глазами, двоение предметов, болит живот, больному становится трудно глотать, голос становится хриплым. Если у больного наблюдаются симптомы ботулизма, рекомендуем обратиться за медицинской помощью, не прибегая к самостоятельному лечению. Если больному не оказана своевременная врачебная помощь, последствия могут привести к летальному исходу, - предупреждает специалист.
Каковы меры профилактики ботулизма?
-При консервировании пищевых продуктов необходимо строго соблюдать санитарные и технологические правила;
- Не допускается приобретение на рынке, в торговых точках, в том числе в местах стихийной торговли, консервированных грибов, овощей, салатов, мясных, рыбных продуктов домашнего приготовления;
- При использовании консервированных продуктов, не используйте продукты бомбажного типа с поднятой (вздутой) крышкой;
- При консервировании фруктов и овощей, их следует тщательно мыть и чистить;
- При приготовлении различных салатов, солений овощей следует учитывать, что банки необходимо стерилизовать и соблюдать санитарно-гигиенические требования.
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