Самый низкий средний возраст казахстанцев зарегистрирован в Мангистау

По данным Бюро национальной статистики, средний возраст казахстанцев на начало 2023 года составил 32,1 года. С 2018 года средний возраст увеличился. Рост среднего возраста наблюдался как среди мужчин и женщин, так и жителей села и города.Средний возраст мужчин на начало этого года составил 30,5 лет, женщин – 33,7 года. Средний возраст жителей города выше, чем у сельчан, 32,6 и 31,5 лет соответственно.- Самый высокий средний возраст среди регионов в СКО – 38,9 лет, самый низкий в Мангистауской и Туркестанской областях – 27,6 лет, - говорится в сообщении.