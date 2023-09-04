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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:15

Просмотров: 619

Самый низкий средний возраст казахстанцев зарегистрирован в Мангистау

Определен средний возраст казахстанцев. Самый высокий показатель среди регионов зафиксирован в СКО – 38,9 лет, самый низкий - в Мангистауской и Туркестанской областях – 27,6 лет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Бюро национальной статистики.

Фото из открытых источников
По данным Бюро национальной статистики, средний возраст казахстанцев на начало 2023 года составил 32,1 года. С 2018 года средний возраст увеличился. Рост среднего возраста наблюдался как среди мужчин и женщин, так и жителей села и города.

Самый низкий средний возраст казахстанцев зарегистрирован в Мангистау


Средний возраст мужчин на начало этого года составил 30,5 лет, женщин – 33,7 года. Средний возраст жителей города выше, чем у сельчан, 32,6 и 31,5 лет соответственно.

- Самый высокий средний возраст среди регионов в СКО – 38,9 лет, самый низкий в Мангистауской и Туркестанской областях – 27,6 лет, - говорится в сообщении.



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Комментарии ( 2 )

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Argallo (Посетители) Сегодня, 14:55
Цитата: Placida
Еще бы понять, как с этим жить и что делать дальше.

Хорошая, растущая рождаемость даст защиту от повышения пенсионного возраста и может даже его уменьшения.
 
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Placida (Посетители) Сегодня, 14:07
Еще бы понять, как с этим жить и что делать дальше.
 
 

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