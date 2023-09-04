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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:23

Просмотров: 197

Ящерицу и семерых детей вызволили из запертых квартир спасатели Мангистау

За неделю, с 28 августа по 3 сентября 2023 года, спасатели вызволили из закрытых квартир семерых детей и извлекли ящерицу, которая забралась в одну из квартир. Подробности рассказали в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
По данным ведомства, за прошедшую неделю, подразделениями службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ осуществлено 56 выездов по тревоге. За этот период спасатели вызволили семерых детей из запертых квартир.

Спасатели рассказали некоторые подробности аварийно-спасательных работ:

Днем 28 августа спасатели с помощью трехколенной лестницы вошли в квартиру через окно и открыли входную дверь одной из квартир в 8 доме в 29 микрорайоне. В квартире находился шестилетний ребенок, которого передали бабушке.

На следующий день они спасли детей 8 и 9 лет, которые также оказались взаперти в квартире. Инцидент произошёл в 43/2 доме в 16 микрорайоне. Спасатели установили трёхколенную лестницу в окно квартиры и открыли входную дверь. Детей передали родителям.

Ящерицу и семерых детей вызволили из запертых квартир спасатели Мангистау


Этим же вечером огнеборцы спасли восьмилетнего ребенка, голова которого застряла в решетке на окне. Инцидент произошел в одной из квартир 25 дома в 3 микрорайоне. С помощью шанцевого инструмента спасатели порезали решетку и вызволили ребенка.

Утром 1 сентября спасатели оказали помощь 75-летнему мужчине с инвалидностью и двоим маленьким детям, которые оказалась запертыми в квартире. Инцидент произошёл в 10 доме 28 микрорайона. Спасатели и сотрудники полиции с помощью трехколенной лестницы вошли в квартиру и открыли входную дверь Двоих маленьких детей передали родителям, а пожилого человека - сотрудникам скорой помощи.

Ночью 3 сентября спасатели извлекли ящерицу, которая забралась в одну из квартир в 10Б доме 22 микрорайона. Ящерицу спасатели выпустили в безопасное место.

Этой же ночью спасатели с помощью трехколенной лестницы вошли в окно одной из квартир в Жанаозене, где взаперти находились дети в возрасте 3 и 11 лет. Детей передали родителям.



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