В Мангистау изменились правила прикрепления к поликлиникам для некоторых иностранных граждан

Новые правила вступили в действие с 14 августа этого года.



- В связи с изменениями в трудовом законодательстве и Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения изменились правила прикрепления к поликлиникам и правила оказания медицинской помощи иммигрантам. Изменения в приказы коснутся исключительно иностранцев – трудовых мигрантов и членов их семей (детей и супругов), временно проживающих в РК, которые имеют гражданство одной из стран – участниц ЕАЭС (РФ, Беларусь, Кыргызстан, Армения). Теперь иностранцы должны предъявить договор или добровольного медицинского страхования или договор вменённого медицинского страхования, - прокомментировали в филиале.



Эксперты пояснили, что прикрепление к поликлинике осуществляется на основании договора добровольного медстрахования (ДМС) или договора вменённого медстрахования (ВМС) на первичную медико-санитарную и экстренную стационарную помощь. Прикрепляются они только на срок действия договора, после чего автоматически открепляются от медицинской организации.



Как прикрепиться?



Для того, чтобы прикрепиться к поликлинике, нужно написать заявление на имя ее руководителя в произвольной форме на казахском или русском языке. К заявлению необходимо приложить документ, удостоверяющий личность (или заграничный паспорт), договор ДМС или ВМС и согласие членов семьи, если заявление подает их законный представитель. Заявитель может лично обратиться в медорганизацию, либо за него это может сделать страховая компания. Перечень поликлиник для прикрепления должен быть указан в приложении к договору (ДМС или ВМС).



Прикрепляться можно к медорганизациям – поставщикам Фонда социального медицинского страхования, которые предоставляют первичную медико-санитарную помощь.



- Договором ЕАЭС предусмотрены не только права, но и обязанности иностранцев в области здравоохранения, в число которых входит своевременное прохождение профилактических скринингов на раннее выявление заболеваний, своевременная постановка женщин на учет по беременности (до 12 недель), динамическое наблюдение хронических и социально-значимых заболеваний и др. Иностранцы, временно проживающие в Казахстане, не могут получать медпомощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБПМ), который полагается только постоянно проживающим в республике гражданам, за исключением медпомощи при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, - уточнили эксперты филиала.



При этом для граждан РК, кандасов и иностранцев, постоянно проживающих на территории РК, порядок прикрепления остаётся прежним.



Ознакомиться со списком доступных для прикрепления поликлиник можно на сайте Фонда www.fms.kz в разделе «Выбрать поликлинику».