Мангистау вошёл в ТОП-5 регионов Казахстана с доходами ниже прожиточного минимума

С 2010 года по 2017 год в Казахстане наблюдалось снижение бедности. Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, снизилась до 2,7 процента. В 2018 году произошёл разворот тенденции: доля бедного населения вновь начала расти. Данные по первому кварталу этого года показали, что больше всего людей с доходами ниже прожиточного минимума проживают в Мангистауской и Туркестанской областях, областях Абай и Жетысу, а также в Шымкенте.В 2022 году среднедушевой доход населения составил 154 тысячи тенге в месяц, при этом величина медианного дохода оказалась ниже почти в 2,5 раза и была равна 63 тысячам тенге. В июне этого года среднемесячный доход вырос и составил 174 тысячи тенге. При этом, согласно данным за первый квартал 2023 года, у 90 процентов населения доход на душу не превышает 151 тысячу тенге в среднем за месяц. Коэффициент Джини, отражающий неравенство в распределении доходов, показал, что с 2021 года в Казахстане существенно сократилась степень неравенства.Минимальная разница (минимальный коэффициент Джини) в доходах между наиболее богатыми и бедными слоями населения отмечается в двух нефтяных регионах - Мангиcтауская и Атырауская области, а также в областях с наибольшей численностью населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, в частности в Туркестанской, Кызылординской областях и Шымкенте. Наиболее высокая диспропорция в доходах отмечается в крупных городах, а также в Карагандинской области, СКО, ВКО и области Улытау.При существенной региональной разнице в доходах десяти процентов наиболее обеспеченного населения, доходы десяти процентов наименее обеспеченного населения одинаково низкие во всех регионах и колеблются в диапазоне 35-45 тысячи тенге в месяц на человека.При этом, наибольший уровень заработных плат не обуславливает более высокие денежные доходы в регионе. При максимальных заработных платах в Атырауской и Мангистауской областях денежные доходы населения являются самыми низкими по стране. Это в основном связано со структурой промышленности в данных регионах и высокой долей «вахтовых» работников. В большинстве оставшихся регионов страны заработные платы ниже среднего уровня по республике.