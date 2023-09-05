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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 15:54

Просмотров: 88

Мангистауские гостиницы оказались на втором месте по росту посещаемости

В Мангистауской области рост числа посетителей гостиниц вырос в сравнении с прошлым годом на 39 процентов. Об этом сообщает Бюро национальной статистики Республики Казахстан.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
За первое полугодие места размещения Казахстана приняли 3,5 миллиона гостей. Это на 21 процент больше (на 625 тысяч человек), чем за аналогичный период прошлого года. При этом объём оказанных услуг также показал рост, по сравнению с первым полугодием прошлого года объем этот увеличился на 30,9 миллиарда тенге и составил 98,7 миллиарда тенге.

Стоит учесть, что количество мест размещения по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличилось на 83 единицы.

По типам мест размещения основная доля гостей останавливалась в гостиницах с рестораном – 54 процента посетителей, наименьшее количество отдохнувших в охотничьих и рыболовных угодьях – 190 человек.

- Самый большой рост количества посетителей – в Атырауской области, на 57 процентов больше, чем за январь-июнь 2022 года. Далее Мангистауская область – на 39 процентов больше, – сообщили в Бюро национальной статистики.



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