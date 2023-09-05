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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 17:25

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Самым пожилым банкротом Казахстана оказался житель Мангистау

Средний возраст признанных банкротами физических лиц составляет 40 лет. Самым пожилым банкротом стал 65-летний житель Мангистауской области, у него спишут задолженность в сумме более 3 миллиона тенге. Об этом сообщается в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Иллюстративное фото с сайта uralskweek.kz
C 4 сентября в Казахстане публикуют списки граждан, объявленных банкротами.

Согласно данным Комитета сегодня, 5 сентября, банкротами признали 309 человек, на сумму 435 миллиона тенге (данные кредитного бюро).

- Указанные граждане получили сообщение о завершении процедуры внесудебного банкротства и признания банкротом через sms-уведомление по сервису «1414», а также сведения по ним размещены на сайте «e-gov», - пояснили в ведомстве.

Среди признанных банкротами граждан 22 человека являются получателями государственной адресной социальной помощи, и еще 232 не могли погасить свои долги по кредитам больше пяти лет.

Средний возраст признанных банкротами физических лиц составляет 40 лет. Самым молодым банкротом на сегодняшний день является житель Кызылординской области, ему 23 года, с суммой долга более миллиона тенге. А самым пожилым банкротом стал 65-летний житель Мангистауской области, у которого спишется задолженность в сумме более 3 миллионов тенге.

Указанные граждане освободились от обременительного долга. При этом данная процедура имеет следующие последствия – это невозможность получения новых кредитов в течение пяти лет и проведение в отношении таких граждан процедуры финансового мониторинга в течение трех лет, - подчеркнули в комитете.

Средний размер задолженности на одного заёмщика, получившего статус банкрота в Мангистауской области по состоянию на 5 сентября – 2,1 миллиона тенге. Это шестой показатель по стране.

Самым пожилым банкротом Казахстана оказался житель Мангистау



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