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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 18:11

Просмотров: 1157

Обрушился этаж: в акимате Мангистау проверят использованные на стройке материалы на качество

В управлении государственного строительно-архитектурного контроля Мангистауской области сообщили, что этаж в строящемся здании обрушился два дня назад, но до публикации видеоролика с инцидентом в СМИ информация о произошедшем от технического надзора не поступала.

Коллаж Lada.kz
В областном акимате прокомментировали ситуацию с обрушением плит в строящемся здании, расположенном в 29А микрорайоне.

Согласно данным областной администрации, застройщиком объекта строительства является ТОО «Caspian Mega Construction».

В управлении строительно-архитектурного контроля подтвердили, что у этого объекта строительства имеются архитектурно-планировочное задание, согласованный эскизный проект, положительное заключение частной экспертизы на рабочий проект и уведомление о начале производства строительно-монтажных работ.

- В ходе выездного осмотра, главным государственным строительным инспектором области принято решение провести проверочные работы за соответствием выполненных (выполняемых) строительно-монтажных работ, применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, на соответствие проектным решениям и государственным нормативам. Это касается обеспечения прочности, устойчивости, надежности несущих и ограждающих конструкций и эксплуатационных качеств зданий. Имеются вероятности на использование некачественных материалов и ведение строительно-монтажных работ с нарушениями. Большая вероятность того, что в плите была поперечная или косая трещина, что и привело к ее обрушению. Обломки верхней плиты падая обрушили нижние плиты, - пояснили в управлении.

В органе уточнили, что обрушение произошло 3 сентября, однако до сегодняшнего дня информация от технического надзора об инциденте не поступала.



Напомним, на видео попали последствия обрушения этажа в строящемся здании в Актау.



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Комментарии ( 2 )

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  • ЛШП
 Имярек (Посетители) Сегодня, 20:02
Откупиться от е́кимата, как два пальца об асфальт

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • ЛШП
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:24
Хорошо что хоть обрушилась плита во время строительства (надеюсь без жертв), а не после заселения жильцов.
 
 

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