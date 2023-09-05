Обрушился этаж: в акимате Мангистау проверят использованные на стройке материалы на качество

Коллаж Lada.kz
В областном акимате прокомментировали ситуацию с обрушением плит в строящемся здании, расположенном в 29А микрорайоне.
Согласно данным областной администрации, застройщиком объекта строительства является ТОО «Caspian Mega Construction».
В управлении строительно-архитектурного контроля подтвердили, что у этого объекта строительства имеются архитектурно-планировочное задание, согласованный эскизный проект, положительное заключение частной экспертизы на рабочий проект и уведомление о начале производства строительно-монтажных работ.
- В ходе выездного осмотра, главным государственным строительным инспектором области принято решение провести проверочные работы за соответствием выполненных (выполняемых) строительно-монтажных работ, применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, на соответствие проектным решениям и государственным нормативам. Это касается обеспечения прочности, устойчивости, надежности несущих и ограждающих конструкций и эксплуатационных качеств зданий. Имеются вероятности на использование некачественных материалов и ведение строительно-монтажных работ с нарушениями. Большая вероятность того, что в плите была поперечная или косая трещина, что и привело к ее обрушению. Обломки верхней плиты падая обрушили нижние плиты, - пояснили в управлении.
В органе уточнили, что обрушение произошло 3 сентября, однако до сегодняшнего дня информация от технического надзора об инциденте не поступала.
Напомним, на видео попали последствия обрушения этажа в строящемся здании в Актау.
Согласно данным областной администрации, застройщиком объекта строительства является ТОО «Caspian Mega Construction».
В управлении строительно-архитектурного контроля подтвердили, что у этого объекта строительства имеются архитектурно-планировочное задание, согласованный эскизный проект, положительное заключение частной экспертизы на рабочий проект и уведомление о начале производства строительно-монтажных работ.
- В ходе выездного осмотра, главным государственным строительным инспектором области принято решение провести проверочные работы за соответствием выполненных (выполняемых) строительно-монтажных работ, применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, на соответствие проектным решениям и государственным нормативам. Это касается обеспечения прочности, устойчивости, надежности несущих и ограждающих конструкций и эксплуатационных качеств зданий. Имеются вероятности на использование некачественных материалов и ведение строительно-монтажных работ с нарушениями. Большая вероятность того, что в плите была поперечная или косая трещина, что и привело к ее обрушению. Обломки верхней плиты падая обрушили нижние плиты, - пояснили в управлении.
В органе уточнили, что обрушение произошло 3 сентября, однако до сегодняшнего дня информация от технического надзора об инциденте не поступала.
Напомним, на видео попали последствия обрушения этажа в строящемся здании в Актау.