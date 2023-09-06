Порты Актау и Курык ограничены из-за обмеления Каспия: необходимо 40 млрд тенге для проведения дноуглубительных работ

- По предварительным расчетам, стоимость дноуглубительных работ составит 40,4 млрд тенге. Потребуется уточнение после разработки проектной документации. Срок реализации проекта запланирован на 2023-2025 годы. На сегодняшний день определяется источник и механизм финансирования, – отметили в министерстве.



В ведомстве озвучили прогноз «Казгидромета», согласно которому до 2030 года уровень моря продолжит снижаться со скоростью 23 см в год, передает LS. В связи с тем, что порты Актау и Курык стали испытывать острую проблему с глубинами в акватории и подходном канале, требуется срочное проведение дноуглубительных работ для обеспечения безопасности мореплавания.По информации ведомства, текущий уровень глубины акватории портов в среднем составляет 4,9 м при нормативном уровне судоходства 6,11 м. Это позволяет осуществлять загрузку судов только на 75%. После проведения дноуглубительных работ загрузка судов будет полной. Это позволит увеличить грузооборот через казахстанские порты на 25-30%.Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил развивать морскую инфраструктуру.