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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 11:25

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Порты Актау и Курык ограничены из-за обмеления Каспия: необходимо 40 млрд тенге для проведения дноуглубительных работ

По предварительным расчетам, около 40 млрд тенге понадобится на борьбу с последствиями обмеления Каспия, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает LS.

Иллюстративное фото
В ведомстве озвучили прогноз «Казгидромета», согласно которому до 2030 года уровень моря продолжит снижаться со скоростью 23 см в год, передает LS.

В связи с тем, что порты Актау и Курык стали испытывать острую проблему с глубинами в акватории и подходном канале, требуется срочное проведение дноуглубительных работ для обеспечения безопасности мореплавания.

- По предварительным расчетам, стоимость дноуглубительных работ составит 40,4 млрд тенге. Потребуется уточнение после разработки проектной документации. Срок реализации проекта запланирован на 2023-2025 годы. На сегодняшний день определяется источник и механизм финансирования, – отметили в министерстве.


По информации ведомства, текущий уровень глубины акватории портов в среднем составляет 4,9 м при нормативном уровне судоходства 6,11 м. Это позволяет осуществлять загрузку судов только на 75%. После проведения дноуглубительных работ загрузка судов будет полной. Это позволит увеличить грузооборот через казахстанские порты на 25-30%.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил развивать морскую инфраструктуру.



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