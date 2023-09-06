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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:24

Просмотров: 19

Лопату верни! Житель Актау взял чужой садовый инструмент и попал на видео

Инцидент произошел во дворе 21 дома в 14 микрорайоне. Мужчина решил взять чужую лопату и попал на видео. Жильцы дома призывают мужчину вернуть инструмент на место.

Кадр видео
В редакцию Lada.kz обратились жильцы 21 дома в 14 микрорайоне. По их словам, камера видеонаблюдения зафиксировала, как мимо проходящий неизвестный мужчина решил с собой прихватить лопату, которая находилась во дворе дома.



Инцидент произошел 4 сентября 2023 года примерно в час ночи.

Жильцы дома призывают этого человека вернуть лопату назад, чтобы избежать неприятных последствий.

- Во дворе дома у нас есть небольшой палисадник, на котором старожилы дома занимаются садоводством. Пропажа лопаты вызвала бурю негодования среди них, они очень расстроились. Поэтому мы призываем мужчину вернуть лопату на место, если она уже ему больше не нужна. В противном случае мы вынуждены будем обратиться в полицию, так как опасаемся, что в следующий раз он может вернуться и прихватить с собой уже что-то более существенное и ценное из нашего имущества, - говорят жильцы дома.



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