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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:04

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Учитель из Актау выиграла в суде по делу о фальсификациях на парламентских выборах  

Педагог подала иск в Актауский городской суд после публикации видеоролика с ее участием во время парламентских выборов. Женщина смогла доказать, что не причастна к фальсификациям результатов выборов. Суд встал на сторону истца, а ответчика обязали написать опровержение.

Фото: sputnik.kz
Учительница из Актау выиграла дело о защите чести и достоинства после публикации видео в Facebook, сообщает Telegram-канал Свидетель.kz.

Во время выборов в мажилис и маслихаты 19 марта 2023 года учитель истории и обществознания Нагима Курманбаева выполняла обязанности заместителя председателя комиссии на избирательном участке, который находился в средней школе №28 Актау.

- Вскоре после выборов одна из жительниц города опубликовала на своей странице в Facebook видеоролик, содержащий изображение Курманбаевой, и подписала его так: «Маңғыстау Ақтау мұғалімдері түгел кету керек!!! Ұрпаққа киянат жасағандар!!!..», что примерно переводится как «Все учителя Мангистау, Актау должны уволиться! Причинили зло нашим потомкам», - сообщает Telegram-канал Свидетель.kz.


Эти слова вызвали негодование у учительницы и она решила подать иск о защите своей чести и достоинства. В суде ее коллега, выступивший в качестве свидетеля, подтвердил отсутствие нарушений со стороны Курманбаевой во время парламентских выборов на избирательном участке, и отметил, что публикация ответчика дискредитирует всех педагогов.

- После изучения материалов дела судья Куандык Акеров пришел к выводу, что слова «Ұрпаққа киянат жасағандар!!!» дают негативную оценку действиям учителя и направлены на оскорбление ее чести и достоинства. В соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса ответчик не имел права публиковать фотографии и оскорбительные комментарии без разрешения истца, - говорится в публикации.



Суд №2 города Актау вынес решение в пользу учительницы. В соответствии с этим решением ответчик обязан опровергнуть свои заявления и извиниться перед учительницей через социальные сети, а также возместить все судебные издержки.



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