Учитель из Актау выиграла в суде по делу о фальсификациях на парламентских выборах  

- Вскоре после выборов одна из жительниц города опубликовала на своей странице в Facebook видеоролик, содержащий изображение Курманбаевой, и подписала его так: «Маңғыстау Ақтау мұғалімдері түгел кету керек!!! Ұрпаққа киянат жасағандар!!!..», что примерно переводится как «Все учителя Мангистау, Актау должны уволиться! Причинили зло нашим потомкам», - сообщает Telegram-канал Свидетель.kz.



- После изучения материалов дела судья Куандык Акеров пришел к выводу, что слова «Ұрпаққа киянат жасағандар!!!» дают негативную оценку действиям учителя и направлены на оскорбление ее чести и достоинства. В соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса ответчик не имел права публиковать фотографии и оскорбительные комментарии без разрешения истца, - говорится в публикации.