Аналитики изучили цены на хлеб в Казахстане: Мангистау в тройке регионов-лидеров

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По данным аналитиков, по итогам июля текущего года хлеб подорожал на 8,6 процента за год. В том числе ржано-пшеничный хлеб вырос в цене на 12,7 процента, пшеничный из муки высшего сорта — на 12,4 процента, пшеничный из муки первого сорта — на 5,8 процента за год.
В региональном разрезе наибольшее годовое удорожание было зарегистрировано в Улытауской области: на 20 процентов.
В тройке антилидеров также оказались Мангистауская область (плюс 17,6 процента за год) и Алматы (плюс 16,3 процента). Наименьший годовой рост цен был отмечен в Западно-Казахстанской области - на два процента.
Что касается потребления в секторе, в первом квартале текущего года, согласно обследованию домохозяйств Бюро национальной статистики АСПиР РК, на человека приходилось 876 граммов ржаного и ржано-пшеничного хлеба — на 13,3 процента больше, чем годом ранее. Потребление пшеничного хлеба из муки первого сорта составляло 7,1 кг в квартал на душу населения, минус 7,8 процента за год.
Ржаного и ржано-пшеничного хлеба больше потребляли в городской местности: 918 граммов на душу населения, против 808 граммов на селе. Пшеничный хлеб из муки первого сорта, напротив, пользовался большей популярностью в сельской местности: 7,2 кг на душу населения в квартал, против семи кг в городах
В региональном разрезе наибольшее годовое удорожание было зарегистрировано в Улытауской области: на 20 процентов.
В тройке антилидеров также оказались Мангистауская область (плюс 17,6 процента за год) и Алматы (плюс 16,3 процента). Наименьший годовой рост цен был отмечен в Западно-Казахстанской области - на два процента.
Что касается потребления в секторе, в первом квартале текущего года, согласно обследованию домохозяйств Бюро национальной статистики АСПиР РК, на человека приходилось 876 граммов ржаного и ржано-пшеничного хлеба — на 13,3 процента больше, чем годом ранее. Потребление пшеничного хлеба из муки первого сорта составляло 7,1 кг в квартал на душу населения, минус 7,8 процента за год.
Ржаного и ржано-пшеничного хлеба больше потребляли в городской местности: 918 граммов на душу населения, против 808 граммов на селе. Пшеничный хлеб из муки первого сорта, напротив, пользовался большей популярностью в сельской местности: 7,2 кг на душу населения в квартал, против семи кг в городах
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