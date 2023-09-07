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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:18

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О требованиях к школьным столовым Мангистау рассказали врачи-эпидемиологи

В новом учебном году 142 государственные школы Мангистауской области обеспечивают школьников бесплатным горячим питанием. Охвачено 72 229 учащихся 1-4 классов и 17 000 учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей. В департаменте госсанэпидконтроля рассказали о мерах, которые необходимо соблюдать в столовых объектов образования.

_фото из архива Lada.kz
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утверждены приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № МЗ-76.

Настоящими правилами предусмотрены санитарные требования к пищеблоку в объектах образования, где организуется и проводится производственный контроль в соответствии с требованиями документов нормирования. Работники образования и персонал пищеблока должны иметь личные медицинские книжки с отметкой о допуске к работе, - рассказывает Баян Сатканбаева, руководитель отдела контроля и надзора за объектами питания.


Что обязательно?


В столовых вывешивается меню с указанием наименования блюд, утвержденное директором школы. В рацион питания детей должно ежедневно вводится мясо, молоко, сливочное и растительное масло, ржаной и (или) пшеничный хлеб, овощи и сахар. Рыба, яйца, сыр, творог, птица вводятся один раз в два-семь календарных дней.
Хранение скоропортящихся пищевых продуктов осуществляется на низкотемпературном холодильном оборудовании или в холодильных камерах или в холодильниках. Для контроля температуры устанавливаются термометры. В пищеблоке не допускается использование ртутных термометров.

Что запрещено?

В организациях общественного питания объектов воспитания и образования не допускается заготовка и реализация пряных соусов, кетчупов, пряных специй (перец, хрен, горчица), грибов, непромышленных (домашних) пищевых продуктов, продуктов на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления, салатов с майонезом и приготовления фаст-фудов, то есть гамбургеров, ход-догов, чипсов, сушеного хлеба и хрустящего хлеба, кроме того не допускается использование пшеничной высшего и первого сортов муки не йодированной соли и не обогащенной железосодержащими витаминами и минералами (не фортифицированной).

Каковы требования к работникам столовых?


Работники пищеблока обеспечиваются специальной одеждой. Они должны соблюдают личную и производственную гигиену, т. е. работники столовой объектов образования перед началом работы убирают волосы под платок или колпак, следят за чистотой рук, надевают чистую спецодежду и обувь, ногти должны быть короткими и не покрытыми лаком.

В случае несоблюдения таких норм для ответственных лиц, в соответствии с законом, предусмотрен штраф. Однако в связи объявлением моратория в сфере малого предпринимательства в настоящее время школьные столовые проверке не подлежат.Тем не менее, при предъявлении жалоб со стороны родителей с указанием конкретных фактов (фото, видео), о том что причиняется вред, либо угроза здоровью ребенка, проводится проверка, а дела ответственных лиц рассматриваются законом, - резюмировала Баян Сатканбаева.



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