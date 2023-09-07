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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:31

Просмотров: 127

Список самых востребованных профессий среди студентов колледжей в Мангистау

В управлении образования региона рассказали, какие профессии наиболее востребованы, и о новых специальностях, введённых в колледжах в Мангистау.

Иллюстративное фото
В управлении образования рассказали, что в Мангистауской области функционируют 26 колледжей (15 из них государственные, 11 - частные). В профессионально-технических учебных заведениях обучаются около 21 тысячи студентов по 10 отраслям, 64 специальностям и 95 квалификациям.

Самыми востребованными специальностями среди студентов колледжей в Мангистау являются: техник-строитель, инженер по энергоснабжению, отрасли IT, педагогики и медицины.

Также в управлении образования рассказали о новых специальностях, введённых в колледжах в Мангистау.

- В профессионально-технических учебных заведениях введены такие новые специальности, как мехатроника, робототехника и встраиваемые системы, системы информационной безопасности, технология меховых изделий, агрономия, рыбоводство, прикладной бакалавр сестринского дела, - рассказали в управлении.


В ведомстве отметили, что в 2023-2024 учебном году в колледжи области по государственному заказу принято 5587 человек.



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