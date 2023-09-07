Жители Актау возмущены повышением тарифа за проезд в лифте

- Цена новую смарт-карту - 2000 тенге. Пополнение (100 единиц) - 1500 тенге. Электронные бесконтактные карточки без проезда - 1000 тенге. Пополнение бесконтактной карточки один проезд будет стоить 15 тенге, - говорится в сообщении.



Жительница 39 дома в 4 микрорайоне возмущена повышением тарифа на проезд в лифте.- Уважаемый акимат, поднимаются тарифы на лифтовые поездки, покупки лифтовых карточек. Эти лифты постоянно ломаются, в грязном состоянии, так еще и работают так, что человеку приходится тратить больше необходимого с этой карточки, так как лифт может остановиться на не нужном этаже и поехать дальше. Пожалуйста разберитесь, я готова платить больше, но за исправно работающие лифты, которые, кстати, априори должны были быть бесплатными, так как дом девятиэтажный, пожаловалась жительница Актау.В ТОО «Актауские городские лифты» сообщили об изменении тарифа пользования лифтом.Новый тариф вводится с 1 октября 2023 года.Повышение тарифа обслуживая компания обосновывает удорожанием комплектующих деталей, инфляцией и необходимостью увеличения заработной платы специалистам.В городской жилищной инспекции пояснили, что установленный лифт в 39 дома в 4 микрорайоне находится на балансе ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» и обслуживается аттестованной организацией ТОО «Актауские городские лифты».- Лифты эксплуатируются на «карточной» системе. На данный момент ведутся работы по передаче лифтов на баланс органов управления (ОСИ, КСК и т.п.). После передачи лифтов собственники будут вправе рассмотреть вопрос об отказе от «карточной» системы, - заявили в в городской жилищной инспекции.