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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:26

Просмотров: 19

Жители Актау возмущены повышением тарифа за проезд в лифте

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города возмущены повышением тарифа за проезд в лифте. По словам горожан, они не готовы платить больше за лифты, которые находятся в ужасном состоянии и постоянно ломаются. В ТОО «Актауские городские лифты» сообщили, что новый тариф вводится с 1 октября 2023 года.

Иллюстративное фото
Жительница 39 дома в 4 микрорайоне возмущена повышением тарифа на проезд в лифте.

- Уважаемый акимат, поднимаются тарифы на лифтовые поездки, покупки лифтовых карточек. Эти лифты постоянно ломаются, в грязном состоянии, так еще и работают так, что человеку приходится тратить больше необходимого с этой карточки, так как лифт может остановиться на не нужном этаже и поехать дальше. Пожалуйста разберитесь, я готова платить больше, но за исправно работающие лифты, которые, кстати, априори должны были быть бесплатными, так как дом девятиэтажный, пожаловалась жительница Актау.

В ТОО «Актауские городские лифты» сообщили об изменении тарифа пользования лифтом.

Новый тариф вводится с 1 октября 2023 года.

- Цена новую смарт-карту - 2000 тенге. Пополнение (100 единиц) - 1500 тенге. Электронные бесконтактные карточки без проезда - 1000 тенге. Пополнение бесконтактной карточки один проезд будет стоить 15 тенге, - говорится в сообщении.

Повышение тарифа обслуживая компания обосновывает удорожанием комплектующих деталей, инфляцией и необходимостью увеличения заработной платы специалистам.

В городской жилищной инспекции пояснили, что установленный лифт в 39 дома в 4 микрорайоне находится на балансе ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» и обслуживается аттестованной организацией ТОО «Актауские городские лифты».

- Лифты эксплуатируются на «карточной» системе. На данный момент ведутся работы по передаче лифтов на баланс органов управления (ОСИ, КСК и т.п.). После передачи лифтов собственники будут вправе рассмотреть вопрос об отказе от «карточной» системы, - заявили в в городской жилищной инспекции.



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