Жители Актау возмущены повышением тарифа за проезд в лифте

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Жительница 39 дома в 4 микрорайоне возмущена повышением тарифа на проезд в лифте.
- Уважаемый акимат, поднимаются тарифы на лифтовые поездки, покупки лифтовых карточек. Эти лифты постоянно ломаются, в грязном состоянии, так еще и работают так, что человеку приходится тратить больше необходимого с этой карточки, так как лифт может остановиться на не нужном этаже и поехать дальше. Пожалуйста разберитесь, я готова платить больше, но за исправно работающие лифты, которые, кстати, априори должны были быть бесплатными, так как дом девятиэтажный, пожаловалась жительница Актау.
В ТОО «Актауские городские лифты» сообщили об изменении тарифа пользования лифтом.
Новый тариф вводится с 1 октября 2023 года.
Повышение тарифа обслуживая компания обосновывает удорожанием комплектующих деталей, инфляцией и необходимостью увеличения заработной платы специалистам.
В городской жилищной инспекции пояснили, что установленный лифт в 39 дома в 4 микрорайоне находится на балансе ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» и обслуживается аттестованной организацией ТОО «Актауские городские лифты».
- Лифты эксплуатируются на «карточной» системе. На данный момент ведутся работы по передаче лифтов на баланс органов управления (ОСИ, КСК и т.п.). После передачи лифтов собственники будут вправе рассмотреть вопрос об отказе от «карточной» системы, - заявили в в городской жилищной инспекции.
- Уважаемый акимат, поднимаются тарифы на лифтовые поездки, покупки лифтовых карточек. Эти лифты постоянно ломаются, в грязном состоянии, так еще и работают так, что человеку приходится тратить больше необходимого с этой карточки, так как лифт может остановиться на не нужном этаже и поехать дальше. Пожалуйста разберитесь, я готова платить больше, но за исправно работающие лифты, которые, кстати, априори должны были быть бесплатными, так как дом девятиэтажный, пожаловалась жительница Актау.
В ТОО «Актауские городские лифты» сообщили об изменении тарифа пользования лифтом.
Новый тариф вводится с 1 октября 2023 года.
- Цена новую смарт-карту - 2000 тенге. Пополнение (100 единиц) - 1500 тенге. Электронные бесконтактные карточки без проезда - 1000 тенге. Пополнение бесконтактной карточки один проезд будет стоить 15 тенге, - говорится в сообщении.
Повышение тарифа обслуживая компания обосновывает удорожанием комплектующих деталей, инфляцией и необходимостью увеличения заработной платы специалистам.
В городской жилищной инспекции пояснили, что установленный лифт в 39 дома в 4 микрорайоне находится на балансе ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» и обслуживается аттестованной организацией ТОО «Актауские городские лифты».
- Лифты эксплуатируются на «карточной» системе. На данный момент ведутся работы по передаче лифтов на баланс органов управления (ОСИ, КСК и т.п.). После передачи лифтов собственники будут вправе рассмотреть вопрос об отказе от «карточной» системы, - заявили в в городской жилищной инспекции.
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