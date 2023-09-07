Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Сентября
+24...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.41 KZT
  • €1 = 495.14 KZT
  • 1 RUB = 4.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:27

Просмотров: 310

На пешеходных переходах Актау наносят предупреждающие надписи

В Актау на пешеходных дорожках наносят предупреждающие надписи. В настоящее время символы нанесены в 7 микрорайоне, вблизи городской поликлиники №1, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата Актау
Данное мероприятие реализуется в пилотном режиме в качестве профилактических мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Организаторами являются городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог совместно с городским управлением полиции.

На пешеходных переходах Актау наносят предупреждающие надписи


- В настоящее время совместно с городским управлением полиции мы осуществляем работы по установке дорожных знаков, освещению, пешеходных переходов в необходимых местах, и нанесению дорожной разметки. В ближайшее время будут нанесены предупреждающие надписи на пешеходных переходах между 28–29 микрорайонами, возле ТЦ «Ынтымак» в сторону 14 микрорайона и в 1 микрорайоне возле магазина «Дружба», - сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Асхат Нурмухан.

Главной целью мероприятий по нанесению предупреждающих надписей «Обратите внимание, дети!» является снижение дорожно-транспортных происшествий среди пешеходов.

- Цель данного мероприятия - профилактика дорожно-транспортных происшествий в городе, обеспечение безопасных условий для пешеходов и детей на дорогах города. Планируем предупреждающие надписи наносить на пешеходных переходах в разных микрорайонах города, - сообщил начальник отделения дорожной и технической инспекции отдела административной полиции Актауского городского управления полиции Бахыт Хайруллин.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куато (Посетители) Сегодня, 15:16
Такую разметку нужно наносить ярким цветом. Жёлтым например.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Sportikus
 Око (Посетители) Сегодня, 14:43
мелком? до первого дождя? Как разметку?

всё вижу
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика