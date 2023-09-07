На пешеходных переходах Актау наносят предупреждающие надписи

- В настоящее время совместно с городским управлением полиции мы осуществляем работы по установке дорожных знаков, освещению, пешеходных переходов в необходимых местах, и нанесению дорожной разметки. В ближайшее время будут нанесены предупреждающие надписи на пешеходных переходах между 28–29 микрорайонами, возле ТЦ «Ынтымак» в сторону 14 микрорайона и в 1 микрорайоне возле магазина «Дружба», - сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Асхат Нурмухан.



Данное мероприятие реализуется в пилотном режиме в качестве профилактических мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Организаторами являются городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог совместно с городским управлением полиции.Главной целью мероприятий по нанесению предупреждающих надписей «Обратите внимание, дети!» является снижение дорожно-транспортных происшествий среди пешеходов.- Цель данного мероприятия - профилактика дорожно-транспортных происшествий в городе, обеспечение безопасных условий для пешеходов и детей на дорогах города. Планируем предупреждающие надписи наносить на пешеходных переходах в разных микрорайонах города, - сообщил начальник отделения дорожной и технической инспекции отдела административной полиции Актауского городского управления полиции Бахыт Хайруллин.