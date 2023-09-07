Жителей Актау приглашают на ярмарку сельскохозяйственной продукции

Ярмарка сельхозпродукции с участием предпринимателей города пройдёт 9 сентября в 26 микрорайоне.



- Продажа сельхозпродукции пройдёт в 26 микрорайоне на стоянке возле медицинского центра «Қасиет», - сообщили в акимате Актау.



На ярмарке будут представлены продовольственные товары, которые можно будет приобрести, как утверждают в городском акимате, по доступным ценам.