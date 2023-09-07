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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 18:43

Просмотров: 21

Возможно ограничение передвижения! В Актау пройдут антитеррористические учения

В Актау 8 сентября пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

фото: ДП Мангистауской области
В период учений возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств и пешеходов.

- В целях практической отработки взаимодействия государственных органов, входящих в состав Мангистауского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, на одном из особо важных государственных объектов 8 сентября будут проведены антитеррористические учения. Район проведения учений: 22-24 микрорайоны города Актау, - сообщили в полицейском ведомстве.


В какие именно часы возможно ограничение передвижения транспорта и пешеходов, в ведомстве не уточнили.



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