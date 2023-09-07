Возможно ограничение передвижения! В Актау пройдут антитеррористические учения

- В целях практической отработки взаимодействия государственных органов, входящих в состав Мангистауского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, на одном из особо важных государственных объектов 8 сентября будут проведены антитеррористические учения. Район проведения учений: 22-24 микрорайоны города Актау, - сообщили в полицейском ведомстве.

В период учений возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств и пешеходов.В какие именно часы возможно ограничение передвижения транспорта и пешеходов, в ведомстве не уточнили.