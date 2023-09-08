Сбор продуктов для бездомных животных объявили в Актау

По словам волонтёров, желающие поучаствовать в благотворительной акции могут принести крупы, мясо, молочные продукты, сухой корм и субпродукты.



Сбор организуют 9 сентября с 13:00 до 15:00 на парковке торгового центра «ШУМ», со стороны 4 микрорайона.



Контакт для связи: 8 (701) 880 7779 (Сабина Бейсембаева).