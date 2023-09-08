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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 10:42

Просмотров: 392

Сбор продуктов для бездомных животных объявили в Актау

Благотворительный сбор продуктов для бродячих животных объявили волонтёры «Клуб добряков Актау» и общественного фонда «Шанс».

Иллюстративное фото с сайта flashpress.kz
По словам волонтёров, желающие поучаствовать в благотворительной акции могут принести крупы, мясо, молочные продукты, сухой корм и субпродукты.

Сбор организуют 9 сентября с 13:00 до 15:00 на парковке торгового центра «ШУМ», со стороны 4 микрорайона.

Контакт для связи: 8 (701) 880 7779 (Сабина Бейсембаева).



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Комментарии ( 1 )

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termesso (Посетители) Сегодня, 13:04
Подкармливая бездомных животных вы им вредите сразу по нескольким пунктам:
1. Создаете кормовую базу. Имея кормовую базу бездомные животные начинают размножаться в неконтролируемых количествах. Природой так устроено, что при недостатке питания кошки и собаки дают немногочисленное потомство, либо не дают его совсем. Например у собак при недостатке пищи могут отсутствовать течки, либо течка может быть, но сука может пропустовать (не забеременеть). Если же кормовая база хорошая - сука дает хороший приплод. Это суть размножения бродячих стай.
2. Отучаете бездомных животных самостоятельно добывать еду. Городские бездомные собаки питаются мышами, крысами, кошками, тем, что найдут на помойке. Но суть в том, что еду добывают они сами и таким образом существуют параллельно с человеком. Но если человек начинает бездомную стаю кормить, бездомная стая считает, что это прямая обязанность всех людей. И если в какой-то день кормилец не появился, собаки попросту начинают нападать на проходящих мимо людей, которые даже не подозревают о том, что по мнению стаи, они их должны были накормить. Либо начинают охранять территорию, которую стая сочла своей только потому, что на этой территории стаю кормят.
3. Размножаясь, бездомные животные, рожают с каждым поколением все более диких и неприспособленных к жизни с человеком особей, социализировать которых порой вообще не представляется возможным.
 
 

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