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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:05

Просмотров: 601

Светофор у школы просят оборудовать водители в Актау

Опасным пешеходным переходом местные автовладельцы считают «зебру» напротив школы в 29 микрорайоне. В департаменте полиции региона объяснили ситуацию.

Фото автора
После того, рассказывают автолюбители, как в 29 микрорайоне напротив торгового центра «Олжа» построили частную школу «Meta school», водителям затруднительно передвигаться на данном участке.

Светофор у школы просят оборудовать водители в Актау

Светофор у школы просят оборудовать водители в Актау


- Невозможно проехать, школьники бегают там буквально каждые 30 секунд в магазин туда и обратно. Чтобы проехать этот небольшой участок дороги, приходится тратить полчаса, если не более. Нужно там срочно что-то делать - установить пока светофор, а после построить наземный или подземный переход. Сейчас здесь самый опасный пешеход в городе. Прежде чем строить большую школу, нужно было подумать о безопасности детей, - обращается автовладелица Махаббат.


Светофор у школы просят оборудовать водители в Актау

Светофор у школы просят оборудовать водители в Актау


В департаменте полиции региона сообщили, на указанном участке имеется пешеходный переход, соответствующий правилам дорожного движения. Светофор устанавливать здесь не будут.




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Комментарии ( 1 )

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tim77712 (Посетители) Сегодня, 19:13
ну так давайте уберите его совсем не мешайте транспортному потоку пусть переходят пешеходы на регулируемом светофором перекрёстке который буквально совсем рядом и нет логики расположения зебры в такой близости или лобируются чьи-то интересы?! автодорога принадлежит водителям за их налоги на транспорт и ответственные лица должны приложить все усилия чтоб транспортный путь был удобным и обоюдно безопасным как для водителей так и для пешеходов а не заниматься отпиской для галочки что оборудовано по правилам и игнорируя что можно улучшить ситуацию а способы для этого есть не в какие ворота не лезет(
 
 

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