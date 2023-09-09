Светофор у школы просят оборудовать водители в Актау

Фото автора
После того, рассказывают автолюбители, как в 29 микрорайоне напротив торгового центра «Олжа» построили частную школу «Meta school», водителям затруднительно передвигаться на данном участке.
В департаменте полиции региона сообщили, на указанном участке имеется пешеходный переход, соответствующий правилам дорожного движения. Светофор устанавливать здесь не будут.
- Невозможно проехать, школьники бегают там буквально каждые 30 секунд в магазин туда и обратно. Чтобы проехать этот небольшой участок дороги, приходится тратить полчаса, если не более. Нужно там срочно что-то делать - установить пока светофор, а после построить наземный или подземный переход. Сейчас здесь самый опасный пешеход в городе. Прежде чем строить большую школу, нужно было подумать о безопасности детей, - обращается автовладелица Махаббат.
В департаменте полиции региона сообщили, на указанном участке имеется пешеходный переход, соответствующий правилам дорожного движения. Светофор устанавливать здесь не будут.