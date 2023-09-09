Светофор у школы просят оборудовать водители в Актау

- Невозможно проехать, школьники бегают там буквально каждые 30 секунд в магазин туда и обратно. Чтобы проехать этот небольшой участок дороги, приходится тратить полчаса, если не более. Нужно там срочно что-то делать - установить пока светофор, а после построить наземный или подземный переход. Сейчас здесь самый опасный пешеход в городе. Прежде чем строить большую школу, нужно было подумать о безопасности детей, - обращается автовладелица Махаббат.

После того, рассказывают автолюбители, как в 29 микрорайоне напротив торгового центра «Олжа» построили частную школу «Meta school», водителям затруднительно передвигаться на данном участке.В департаменте полиции региона сообщили, на указанном участке имеется пешеходный переход, соответствующий правилам дорожного движения. Светофор устанавливать здесь не будут.