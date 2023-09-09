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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:05

Просмотров: 1425

Акима Мунайлинского района привлекли к ответственности

Глава Мунайлинского района привлечён к административной ответственности, передаёт пресс-служба областного суда.

Ержан Кумискалиев. Фото пресс-службы областного акимата
Известно, что областной специализированный межрайонный административный суд рассматривал административное дело. По нему было вынесено частное определение в связи с допущенными нарушениями со стороны местного акимата района. Оно было направлено акиму Мунайлинского района для принятия соответствующих мер.

Согласно статье 270 Гражданско-процессуального кодекса РК лицо, которому направлено частное определение, обязано в месячный срок сообщить суду о принятых ими мерах. Однако, в установленные законом сроки акимом не были приняты соответствующие меры. В связи с этим судебным приставом был составлен  административный протокол и направлен Мунайлинский районный суд для рассмотрения.

Постановлением суда акима Мунайлинского района признали виновным в совершении правонарушения по статье 664 КоАП РК (Непринятие мер по частному определению, постановлению суда, представлению прокурора, следователя или дознавателя). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере восьми МРП, то есть 27 600 тенге.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Напомним, должность акима Ержан Кумискалиев стал занимать с 5 апреля 2022 года.



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Комментарии ( 1 )

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Лулу (Посетители) Сегодня, 17:07
Да штраф конечно космос,а сколько затрат на суды?За чей счет?Заплатит штраф,но ничего не исправит,а может не заплатит,ведь решение не вступило в силу.Штрафуйте на месячную зарплату,чтоб был результат,а так филькина грамота!
 
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  • Papirosso
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:47
Пример отношения властных чиновников к закону.
Они живут по принципу:"Что позволено Юпитеру, то не позволено быку".
На сей раз не проскочило.
Пора уже сделать всех равными перед Законом.
 
 

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