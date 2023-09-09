Акима Мунайлинского района привлекли к ответственности

Ержан Кумискалиев. Фото пресс-службы областного акимата
Известно, что областной специализированный межрайонный административный суд рассматривал административное дело. По нему было вынесено частное определение в связи с допущенными нарушениями со стороны местного акимата района. Оно было направлено акиму Мунайлинского района для принятия соответствующих мер.
Согласно статье 270 Гражданско-процессуального кодекса РК лицо, которому направлено частное определение, обязано в месячный срок сообщить суду о принятых ими мерах. Однако, в установленные законом сроки акимом не были приняты соответствующие меры. В связи с этим судебным приставом был составлен административный протокол и направлен Мунайлинский районный суд для рассмотрения.
Постановлением суда акима Мунайлинского района признали виновным в совершении правонарушения по статье 664 КоАП РК (Непринятие мер по частному определению, постановлению суда, представлению прокурора, следователя или дознавателя). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере восьми МРП, то есть 27 600 тенге.
Постановление суда в законную силу не вступило.
Напомним, должность акима Ержан Кумискалиев стал занимать с 5 апреля 2022 года.
Согласно статье 270 Гражданско-процессуального кодекса РК лицо, которому направлено частное определение, обязано в месячный срок сообщить суду о принятых ими мерах. Однако, в установленные законом сроки акимом не были приняты соответствующие меры. В связи с этим судебным приставом был составлен административный протокол и направлен Мунайлинский районный суд для рассмотрения.
Постановлением суда акима Мунайлинского района признали виновным в совершении правонарушения по статье 664 КоАП РК (Непринятие мер по частному определению, постановлению суда, представлению прокурора, следователя или дознавателя). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере восьми МРП, то есть 27 600 тенге.
Постановление суда в законную силу не вступило.
Напомним, должность акима Ержан Кумискалиев стал занимать с 5 апреля 2022 года.