Спящие на полу дети в Актау: Чиновники по-другому прокомментировали ситуацию

- Дело в том, что 5 сентября воспитатель перед укладыванием детей на тихий час обнаружила, что три кровати в спальне сломаны. В целях безопасности детей ей пришлось уложить их в других местах. Сломанная мебель была убрана в тот же день и заменена на новую, - сообщили в городском отделе образования.

В отделе образования заявили, что данная мера была вынужденной и имела единичный характер.Ранее директор детского сада «Бесата» уверял корреспондента Lada.kz в обратном, якобы некоторые из малышей не желали спать на кроватях, и их родители об этом знали и были согласны.частный детский сад «Бесата» был открыт весной этого года. Рассчитан на 50 мест. На данный момент учреждение посещают 47 малышей. Ранее никаких замечаний и претензий в отдел образования на администрацию и деятельность дошкольного учреждения не поступало.