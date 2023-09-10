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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:32

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Спящие на полу дети в Актау: Чиновники по-другому прокомментировали ситуацию

В городском отделе образования предоставили другую информацию, отличную от комментария директора частного детского сада «Бесата».

Фото детского сада «Бесата» с канала журналиста Михаила Козачкова
В отделе образования заявили, что данная мера была вынужденной и имела единичный характер.

- Дело в том, что 5 сентября воспитатель перед укладыванием детей на тихий час обнаружила, что три кровати в спальне сломаны. В целях безопасности детей ей пришлось уложить их в других местах. Сломанная мебель была убрана в тот же день и заменена на новую, - сообщили в городском отделе образования.


Спящие на полу дети в Актау: Чиновники по-другому прокомментировали ситуацию


Ранее директор детского сада «Бесата» уверял корреспондента Lada.kz в обратном, якобы некоторые из малышей не желали спать на кроватях, и их родители об этом знали и были согласны.

Для справки: частный детский сад «Бесата» был открыт весной этого года. Рассчитан на 50 мест. На данный момент учреждение посещают 47 малышей. Ранее никаких замечаний и претензий в отдел образования на администрацию и деятельность дошкольного учреждения не поступало.

Спящие на полу дети в Актау: Чиновники по-другому прокомментировали ситуацию



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