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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 06:14

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Ревматологический Центр откроют в Актау

Открытие Центра запланировано на следующий год, сообщает пресс-служба областной многопрофильной больницы.

Фото предоставили в пресс-службе областной многопрофильной больницы
С рабочим визитом в Актау прибыл главный ревматолог Министерства здравоохранения РК, доктор медицинских наук, профессор Галымжан Тогызбаев. Он ознакомился с работой местных врачей-ревматологов и обсудил будущие проекты, а именно открытие ревматологического центра и кабинета генно-инженерной терапии на базе областной многопрофильной больницы.

- Они будут функционировать в соответствии с мировыми стандартами. Мы работаем в направлении создания и оказания квалифицированной помощи населению, предоставлению высокотехнологичного лечения. Специалистами министерства здравоохранения был проведен большой анализ текущего состояния ревматологической службы региона с целью оказания организационно-методической помощи. Учитывая неуклонный рост ревматологических заболеваний, явно заметный в послековидный период, открытие центра - это своевременная и необходимая мера, - отметил Галымжан Тогызбаев.


Ревматологический Центр откроют в Актау



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