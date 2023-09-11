Ревматологический Центр откроют в Актау

- Они будут функционировать в соответствии с мировыми стандартами. Мы работаем в направлении создания и оказания квалифицированной помощи населению, предоставлению высокотехнологичного лечения. Специалистами министерства здравоохранения был проведен большой анализ текущего состояния ревматологической службы региона с целью оказания организационно-методической помощи. Учитывая неуклонный рост ревматологических заболеваний, явно заметный в послековидный период, открытие центра - это своевременная и необходимая мера, - отметил Галымжан Тогызбаев.

С рабочим визитом в Актау прибыл главный ревматолог Министерства здравоохранения РК, доктор медицинских наук, профессор Галымжан Тогызбаев. Он ознакомился с работой местных врачей-ревматологов и обсудил будущие проекты, а именно открытие ревматологического центра и кабинета генно-инженерной терапии на базе областной многопрофильной больницы.