Проект «Дорога домой» запускают в Актау

Фото предоставили в волонтёрском движении «LIDER.KZ»
По словам руководителя волонтёрского движения «LIDER.KZ» Давида Миникаева, за 10 месяцев они получили 15 звонков по вопросам помощи людям с потерей памяти. Теперь же они совместно с индийским этнокультурным объединением «Салем-Намасте» решили создать проект «Дорога домой», который по сути является аналогом российского проекта «Островок безопасности». Стоит заметить, что проект «Дорога домой» запущен уже в 10 городах Казахстана.
Реализация проекта включает в себя размещение стикеров-баннеров в торговых сетях (супермаркетах, магазинах), в местах скопления людей с указанием телефона горячей линии для помощи людям, страдающим от деменции. Помимо этого, для сотрудников торговых точек планируется проводить небольшое обучение.
Поддержать проект можно переводом на Kaspi Bank по номеру телефона: 8(700)499-72-92 (Давид Миникаев).
Телефон горячей линии проекта «Дорога домой»: 8(700)911-72-92.
По данным МВД РК, ежегодно в стране пропадает более 25 тысяч человек. Особую группу риска составляют дети и пожилые люди.
Реализация проекта включает в себя размещение стикеров-баннеров в торговых сетях (супермаркетах, магазинах), в местах скопления людей с указанием телефона горячей линии для помощи людям, страдающим от деменции. Помимо этого, для сотрудников торговых точек планируется проводить небольшое обучение.
Поддержать проект можно переводом на Kaspi Bank по номеру телефона: 8(700)499-72-92 (Давид Миникаев).
Телефон горячей линии проекта «Дорога домой»: 8(700)911-72-92.
По данным МВД РК, ежегодно в стране пропадает более 25 тысяч человек. Особую группу риска составляют дети и пожилые люди.