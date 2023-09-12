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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:36

Просмотров: 325

Проект «Дорога домой» запускают в Актау

Социальный проект стартует в регионе с 15 сентября, сообщили в волонтёрском движении «LIDER.KZ».

Фото предоставили в волонтёрском движении «LIDER.KZ»
По словам руководителя волонтёрского движения «LIDER.KZ» Давида Миникаева, за 10 месяцев они получили 15 звонков по вопросам помощи людям с потерей памяти. Теперь же они совместно с индийским этнокультурным объединением «Салем-Намасте» решили создать проект «Дорога домой», который по сути является аналогом российского проекта «Островок безопасности». Стоит заметить, что проект «Дорога домой» запущен уже в 10 городах Казахстана.

Реализация проекта включает в себя размещение стикеров-баннеров в торговых сетях (супермаркетах, магазинах), в местах скопления людей с указанием телефона горячей линии для помощи людям, страдающим от деменции. Помимо этого, для сотрудников торговых точек планируется проводить небольшое обучение.

Поддержать проект можно переводом на Kaspi Bank по номеру телефона: 8(700)499-72-92 (Давид Миникаев).

Телефон горячей линии проекта «Дорога домой»: 8(700)911-72-92.

Проект «Дорога домой» запускают в Актау


По данным МВД РК, ежегодно в стране пропадает более 25 тысяч человек. Особую группу риска составляют дети и пожилые люди.



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Комментарии ( 1 )

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glu-info (Посетители) Сегодня, 10:20
Кодекс РК Об административных правонарушениях
Статья 505. Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов
1. Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 381-1 настоящего Кодекса, –

влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.
Подробнее: https://kodeksy-kz.com/ka/ob_administrativnyh_pravonarusheniyah/505.htm
Это то что я вижу на фото.
 
 

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