Проект «Дорога домой» запускают в Актау

По словам руководителя волонтёрского движения «LIDER.KZ» Давида Миникаева, за 10 месяцев они получили 15 звонков по вопросам помощи людям с потерей памяти. Теперь же они совместно с индийским этнокультурным объединением «Салем-Намасте» решили создать проект «Дорога домой», который по сути является аналогом российского проекта «Островок безопасности». Стоит заметить, что проект «Дорога домой» запущен уже в 10 городах Казахстана.Реализация проекта включает в себя размещение стикеров-баннеров в торговых сетях (супермаркетах, магазинах), в местах скопления людей с указанием телефона горячей линии для помощи людям, страдающим от деменции. Помимо этого, для сотрудников торговых точек планируется проводить небольшое обучение.По данным МВД РК, ежегодно в стране пропадает более 25 тысяч человек. Особую группу риска составляют дети и пожилые люди.