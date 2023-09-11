Дети утопают в грязи по дороге в школу в Мунайлинском районе

Кадр видео
В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого видно, как детям приходится пробираться сквозь грязь и лужи, добираясь до школы.
Жители Мунайлинского района пожаловались, что в районе до сих пор нет ни тротуаров, ни асфальтированной дороги.
- Школьникам приходится носить с собой сменную обувь. После дождей дорога превращается в непреодолимую полосу препятствий. Неоднократно поднимали вопрос, но он до сих пор остаётся нерешённым. Каждый раз нам обещают решить проблему, и каждый раз, когда выпадают осадки, мы утопаем в грязи, - жалуются жители района.
Напомним, ранее в Министерстве сельского хозяйства сообщали, что около 80 процентов сельских жителей будут жить в модернизированных аулах к 2030 году.
А также Правительство утвердило Концепцию развития сельских территорий на 2023-2027 годы. Одной из главных целей Концепции должно было стать формирование комфортной сельской среды посредством развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
Жители Мунайлинского района пожаловались, что в районе до сих пор нет ни тротуаров, ни асфальтированной дороги.
- Школьникам приходится носить с собой сменную обувь. После дождей дорога превращается в непреодолимую полосу препятствий. Неоднократно поднимали вопрос, но он до сих пор остаётся нерешённым. Каждый раз нам обещают решить проблему, и каждый раз, когда выпадают осадки, мы утопаем в грязи, - жалуются жители района.
Напомним, ранее в Министерстве сельского хозяйства сообщали, что около 80 процентов сельских жителей будут жить в модернизированных аулах к 2030 году.
А также Правительство утвердило Концепцию развития сельских территорий на 2023-2027 годы. Одной из главных целей Концепции должно было стать формирование комфортной сельской среды посредством развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.