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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:28

Просмотров: 663

Дети утопают в грязи по дороге в школу в Мунайлинском районе

Жители Мунайлинского района пожаловались, что детям после дождя приходится идти в школу по грязи и огромным лужам. По словам сельчан, у них нет оборудованного тротуара и асфальтированной дороги.

Кадр видео
В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого видно, как детям приходится пробираться сквозь грязь и лужи, добираясь до школы.

Жители Мунайлинского района пожаловались, что в районе до сих пор нет ни тротуаров, ни асфальтированной дороги.

- Школьникам приходится носить с собой сменную обувь. После дождей дорога превращается в непреодолимую полосу препятствий. Неоднократно поднимали вопрос, но он до сих пор остаётся нерешённым. Каждый раз нам обещают решить проблему, и каждый раз, когда выпадают осадки, мы утопаем в грязи, - жалуются жители района.



Напомним, ранее в Министерстве сельского хозяйства сообщали, что около 80 процентов сельских жителей будут жить в модернизированных аулах к 2030 году.

А также Правительство утвердило Концепцию развития сельских территорий на 2023-2027 годы. Одной из главных целей Концепции должно было стать формирование комфортной сельской среды посредством развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.



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Комментарии ( 1 )

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  • Шевченко 81
 Базелик (Посетители) Сегодня, 17:47
ЗА ТО ПОСЕЛКИ ПЕРЕИМЕНОВЫВАЮТ.
 
 

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