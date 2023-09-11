Жителей Актау приглашают на День открытых дверей в рамках Всемирного дня донора костного мозга

- Приглашаем жителей города принять участие в бесплатном семинаре. Также данное событие предоставит уникальную возможность стать донором именно в этот день, узнать о нашей работе и сфере донорства костного мозга. Мы ждем всех желающих, чтобы вместе сделать этот день особенным и информативным, - отметили в медучреждении.

Всемирный день донора костного мозга призван привлечь внимание к донорству гемопоэтических стволовых клеток (костного мозга) во всем мире, и посвящен всем донорам, кто согласился подарить костный мозг и стволовые клетки периферической крови детям и взрослым, страдающим гематологическими, онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями, требующими трансплантации, а также тем, кто организует работу по привлечению доноров, построению регистров и проведению трансплантаций.