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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:01

Просмотров: 220

Жителей Актау приглашают на День открытых дверей в рамках Всемирного дня донора костного мозга

В рамках Всемирного дня донора костного мозга в Мангистауском областном центре крови пройдёт День открытых дверей и бесплатный семинар.

Иллюстративное фото
Всемирный день донора костного мозга призван привлечь внимание к донорству гемопоэтических стволовых клеток (костного мозга) во всем мире, и посвящен всем донорам, кто согласился подарить костный мозг и стволовые клетки периферической крови детям и взрослым, страдающим гематологическими, онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями, требующими трансплантации, а также тем, кто организует работу по привлечению доноров, построению регистров и проведению трансплантаций.

Жителей Актау приглашают на День открытых дверей в рамках Всемирного дня донора костного мозга


- Приглашаем жителей города принять участие в бесплатном семинаре. Также данное событие предоставит уникальную возможность стать донором именно в этот день, узнать о нашей работе и сфере донорства костного мозга. Мы ждем всех желающих, чтобы вместе сделать этот день особенным и информативным, - отметили в медучреждении.


День открытых дверей пройдёт 15 сентября 2023 года с 09:00-15:00.

Место проведения: 34 А микрорайон, здание областного центра крови, кабинет 106.



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