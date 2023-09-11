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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:48

Просмотров: 406

Как в фильме ужасов: жители Жанаозена пожаловались на плачевное состояние городской библиотеки

Жители Жанаозена сняли на видео здание городской библиотеки. На кадрах видно, что объект культуры находится в плачевном состоянии. В здании обшарпаны стены, а где-то и вовсе виднеются огромные щели, потрескались потолки, и пришли в негодность полы.

Кадр из видео
Жители Жанаозена опубликовали видео в Телеграм-чате акимата Мангистауской области. На кадрах видно, что здание городской библиотеки пребывает в плачевном состоянии и нуждается в срочном ремонте.



Горожане отмечают, что здание находится в аварийном состоянии, с потолка осыпалась штукатурка, и облупились стены.

Редакция Lada.kz ожидает официальный ответ от Жанаозенского городского отдела культуры и развития языков.



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