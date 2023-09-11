Как в фильме ужасов: жители Жанаозена пожаловались на плачевное состояние городской библиотеки

Жители Жанаозена опубликовали видео в Телеграм-чате акимата Мангистауской области. На кадрах видно, что здание городской библиотеки пребывает в плачевном состоянии и нуждается в срочном ремонте.Горожане отмечают, что здание находится в аварийном состоянии, с потолка осыпалась штукатурка, и облупились стены.Редакция Lada.kz ожидает официальный ответ от Жанаозенского городского отдела культуры и развития языков.