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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:22

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В Актау подорожало первичное жильё

За год цены на квартиры в новостройках повысились на 18 процентов. Это самый большой показатель роста цен на первичное жильё по стране. Об этом сообщает Бюро национальной статистики.

Иллюстративное фото с сайта kn.kz
На рынке жилья за год (август 2023 года к августу 2022 года) цены продажи нового жилья повысились на 4,4 процента, а квартиры вторичного рынка снизились на 2,9 процента. Арендная плата за благоустроенное жильё в августе 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 17 процентов.

Цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актау - до 393,1 тысячи тенге за квадратный метр (на 18 процентов), Семее - до 390,9 тысячи тенге за квадратный метр (на 16 процентов) и Павлодаре - 333,7 тысячи тенге за квадратный метр (на 15,5 процента).

На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали города Семей (25,3 процента), Актобе (22,5 процента) и Кызылорда (15,5 процента). На рынке аренды жилья в топе роста цен оказались Кокшетау (37,9 процента), Конаев (36,1 процента) и Актобе (34,7 процента).

В августе этого года в Актау совершили 1802 сделки купли-продажи жилья – в сравнении с августом прошлого года рост составил 3,2 процента. Больше всего покупатели выбирают одно- и двухкомнатные квартиры – 396 и 522 сделки соответственно.



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