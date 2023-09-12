В Актау подорожало первичное жильё

На рынке жилья за год (август 2023 года к августу 2022 года) цены продажи нового жилья повысились на 4,4 процента, а квартиры вторичного рынка снизились на 2,9 процента. Арендная плата за благоустроенное жильё в августе 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 17 процентов.



Цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актау - до 393,1 тысячи тенге за квадратный метр (на 18 процентов), Семее - до 390,9 тысячи тенге за квадратный метр (на 16 процентов) и Павлодаре - 333,7 тысячи тенге за квадратный метр (на 15,5 процента).



На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали города Семей (25,3 процента), Актобе (22,5 процента) и Кызылорда (15,5 процента). На рынке аренды жилья в топе роста цен оказались Кокшетау (37,9 процента), Конаев (36,1 процента) и Актобе (34,7 процента).



В августе этого года в Актау совершили 1802 сделки купли-продажи жилья – в сравнении с августом прошлого года рост составил 3,2 процента. Больше всего покупатели выбирают одно- и двухкомнатные квартиры – 396 и 522 сделки соответственно.