Местное сообщество решило! Аким села Умирзак высказался о переименовании посёлков Приморский и Приозёрный

В апреле 2023 года мы взяли положительное заключение областной ономастической комиссии. В июле вопрос был рассмотрен на общественном совете города. Одним словом, все этапы пройдены, - сказал Бисенгали Кенжалиев.



В Приозёрном есть водоём. Также есть историческое название «Көзді ойық», поэтому местное сообщество выбрало название «Оймаша». Приморский решили назвать «Ақжелкен», что в переводе означает «белый парус». Вообще, как токовой у нас нет местности под названиями «Приморский» и «Приозёрный», это в простонародье так их называют. Раньше там были садовые сообщества, сейчас же это жилые массивы, там люди живут, - отметил Бисенгали Кенжалиев.

