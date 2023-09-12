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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:53

Просмотров: 1291

Местное сообщество решило! Аким села Умирзак высказался о переименовании посёлков Приморский и Приозёрный

Аким села Умирзак Бисенгали Кенжалиев заявил, что работу по переименованию жилых массивов чиновники начали ещё 2022 году, получив одобрение местного сообщества.

Иллюстративное фото
Бисенгали Кенжалиев рассказал, что в декабре 2022 года акимат получил одобрение местного сообщества на переименование посёлков. А в январе 2023 года было принято совместное постановление и решение акимата города и городского маслихата.

В апреле 2023 года мы взяли положительное заключение областной ономастической комиссии. В июле вопрос был рассмотрен на общественном совете города. Одним словом, все этапы пройдены, - сказал Бисенгали Кенжалиев.

Бисенгали Кенжалиев также подчеркнул, что нет необходимости выделять средства на изменение наименований жилых массивов. Также он объяснил, почему именно эти названия были выбраны - Приморский сменят на Ақжелкен, а Приозёрный - на Оймаша.

В Приозёрном есть водоём. Также есть историческое название «Көзді ойық», поэтому местное сообщество выбрало название «Оймаша». Приморский решили назвать «Ақжелкен», что в переводе означает «белый парус». Вообще, как токовой у нас нет местности под названиями «Приморский» и «Приозёрный», это в простонародье так их называют. Раньше там были садовые сообщества, сейчас же это жилые массивы, там люди живут, - отметил Бисенгали Кенжалиев.


Напомним, на отчётной встрече с населением аким села Умирзак Бисенгали Кенжалиев заявил, что в настоящее время получено совместное решение областной ономастической комиссии, городских представительных и исполнительных органов, положительное заключение городского общественного совета по изменению названия Приморский на Ақжелкен и Приозёрный на Оймаша. В дальнейшем в органах юстиции будет проведена регистрация.

Жители Актау высказались о переименовании посёлков Приморский и Приозёрный.



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Комментарии ( 5 )

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  • Placida
 mustain (Посетители) Сегодня, 15:16
Кто-нибудь из жителей этих переименовывающихся поселков, напишите, пожалуйста, решил ли этот популист хотя бы одну насущную проблему?
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 15:04
Кинст,
К управлению умирзаксого акимата относится Приозерный и Приморский.
 
-1
  • sergei 66
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  • Placida
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 14:09
«Приморский» и «Приозёрный», это в простонародье так их называют.


Всем понятно смерды, нечего барину указывать как называть, не царское это дело. lol
 
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 Perspectiva (Посетители) Сегодня, 13:24
Пусть, конечно, переименовывают - ради бога.

Только "местное сообщество" должно чётко понимать, что в таком случае дороги, воду и отсутствие проблем с электричеством придётся ждать ещё дольше, а может быть и бесконечно. Ведь ваше "основное требование мы выполнили" lol

А ещё за перерегистрацию документов придётся заплатить "местному сообществу", судя по всему. Ну или как минимум побегать. podmig
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 13:23
Он аким посёлка Умирзак? Тогда чего он лезет в Приозёрный и Приморский?
И какое сообщество решило? Реакция читателей Лады уж очень противоложна, мягко говоря
 
 

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