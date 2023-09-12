Местное сообщество решило! Аким села Умирзак высказался о переименовании посёлков Приморский и Приозёрный

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Бисенгали Кенжалиев рассказал, что в декабре 2022 года акимат получил одобрение местного сообщества на переименование посёлков. А в январе 2023 года было принято совместное постановление и решение акимата города и городского маслихата.
Бисенгали Кенжалиев также подчеркнул, что нет необходимости выделять средства на изменение наименований жилых массивов. Также он объяснил, почему именно эти названия были выбраны - Приморский сменят на Ақжелкен, а Приозёрный - на Оймаша.
Напомним, на отчётной встрече с населением аким села Умирзак Бисенгали Кенжалиев заявил, что в настоящее время получено совместное решение областной ономастической комиссии, городских представительных и исполнительных органов, положительное заключение городского общественного совета по изменению названия Приморский на Ақжелкен и Приозёрный на Оймаша. В дальнейшем в органах юстиции будет проведена регистрация.
Жители Актау высказались о переименовании посёлков Приморский и Приозёрный.
В апреле 2023 года мы взяли положительное заключение областной ономастической комиссии. В июле вопрос был рассмотрен на общественном совете города. Одним словом, все этапы пройдены, - сказал Бисенгали Кенжалиев.
Бисенгали Кенжалиев также подчеркнул, что нет необходимости выделять средства на изменение наименований жилых массивов. Также он объяснил, почему именно эти названия были выбраны - Приморский сменят на Ақжелкен, а Приозёрный - на Оймаша.
В Приозёрном есть водоём. Также есть историческое название «Көзді ойық», поэтому местное сообщество выбрало название «Оймаша». Приморский решили назвать «Ақжелкен», что в переводе означает «белый парус». Вообще, как токовой у нас нет местности под названиями «Приморский» и «Приозёрный», это в простонародье так их называют. Раньше там были садовые сообщества, сейчас же это жилые массивы, там люди живут, - отметил Бисенгали Кенжалиев.
Напомним, на отчётной встрече с населением аким села Умирзак Бисенгали Кенжалиев заявил, что в настоящее время получено совместное решение областной ономастической комиссии, городских представительных и исполнительных органов, положительное заключение городского общественного совета по изменению названия Приморский на Ақжелкен и Приозёрный на Оймаша. В дальнейшем в органах юстиции будет проведена регистрация.
Жители Актау высказались о переименовании посёлков Приморский и Приозёрный.