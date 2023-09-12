Современные вагоны пополнили состав поезда «Атырау – Мангистау»

- С учётом всех запланированных мероприятий по обновлению вагонного парка, в 2030 году средний возраст вагонов снизится с 18 до 13 лет. При этом обеспеченность вагонов системой кондиционирования воздуха будет составлять 100 процентов, - отметил Жанибек Тайжанов, генеральный директор АО «Пассажирские перевозки».

Вагоны отечественного производства пополнили автопарк АО «Пассажирские перевозки». Новые вагоны появятся в составе поезда Атырау – Мангистау, Караганда - Жезказган и Атырау — Актобе.Для обеспечения комфорта пассажиров вагоны оборудовали установкой кондиционирования воздуха, фильтрами очистки воздуха, датчиками дыма, биотуалетами, а также системой видеонаблюдения в тамбурах. В купе размещены электрические розетки и разъёмы USB. Срок службы вагонов при надлежащей эксплуатации составляет до 40 лет.До конца октября этого года Национальному перевозчику передадут ещё 50 вагонов постройки АО «ЗИКСТО», в начале следующего года – ещё 100 единиц. Также до 2030 года предусмотрено приобретение 537 высокотехнологичных вагонов компании Stadler.К слову, за последние десять лет парк АО «Пассажирские перевозки» обновился на 50 процентов. Закуплено свыше 1200 вагонов, отвечающих современным международным требованиям по безопасности, комфорту и экологичности.