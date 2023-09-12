Современные вагоны пополнили состав поезда «Атырау – Мангистау»

Фото предоставлено АО «Пассажирские перевозки»
Вагоны отечественного производства пополнили автопарк АО «Пассажирские перевозки». Новые вагоны появятся в составе поезда Атырау – Мангистау, Караганда - Жезказган и Атырау — Актобе.
Для обеспечения комфорта пассажиров вагоны оборудовали установкой кондиционирования воздуха, фильтрами очистки воздуха, датчиками дыма, биотуалетами, а также системой видеонаблюдения в тамбурах. В купе размещены электрические розетки и разъёмы USB. Срок службы вагонов при надлежащей эксплуатации составляет до 40 лет.
До конца октября этого года Национальному перевозчику передадут ещё 50 вагонов постройки АО «ЗИКСТО», в начале следующего года – ещё 100 единиц. Также до 2030 года предусмотрено приобретение 537 высокотехнологичных вагонов компании Stadler.
К слову, за последние десять лет парк АО «Пассажирские перевозки» обновился на 50 процентов. Закуплено свыше 1200 вагонов, отвечающих современным международным требованиям по безопасности, комфорту и экологичности.
Для обеспечения комфорта пассажиров вагоны оборудовали установкой кондиционирования воздуха, фильтрами очистки воздуха, датчиками дыма, биотуалетами, а также системой видеонаблюдения в тамбурах. В купе размещены электрические розетки и разъёмы USB. Срок службы вагонов при надлежащей эксплуатации составляет до 40 лет.
До конца октября этого года Национальному перевозчику передадут ещё 50 вагонов постройки АО «ЗИКСТО», в начале следующего года – ещё 100 единиц. Также до 2030 года предусмотрено приобретение 537 высокотехнологичных вагонов компании Stadler.
- С учётом всех запланированных мероприятий по обновлению вагонного парка, в 2030 году средний возраст вагонов снизится с 18 до 13 лет. При этом обеспеченность вагонов системой кондиционирования воздуха будет составлять 100 процентов, - отметил Жанибек Тайжанов, генеральный директор АО «Пассажирские перевозки».
К слову, за последние десять лет парк АО «Пассажирские перевозки» обновился на 50 процентов. Закуплено свыше 1200 вагонов, отвечающих современным международным требованиям по безопасности, комфорту и экологичности.