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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 14:04

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Современные вагоны пополнили состав поезда «Атырау – Мангистау»

В столицу доставили первую партию современных плацкартных и купейных пассажирских вагонов производства казахстанского завода «ЗИКСТО». Они будут курсировать в составе поездов по маршрутам Атырау - Мангистау, Караганда - Жезказган и Атырау — Актобе. Об этом сообщили в акционерном обществе (АО) «Пассажирские перевозки».

Фото предоставлено АО «Пассажирские перевозки»
Вагоны отечественного производства пополнили автопарк АО «Пассажирские перевозки». Новые вагоны появятся в составе поезда Атырау – Мангистау, Караганда - Жезказган и Атырау — Актобе.

Современные вагоны пополнили состав поезда «Атырау – Мангистау»

Современные вагоны пополнили состав поезда «Атырау – Мангистау»


Для обеспечения комфорта пассажиров вагоны оборудовали установкой кондиционирования воздуха, фильтрами очистки воздуха, датчиками дыма, биотуалетами, а также системой видеонаблюдения в тамбурах. В купе размещены электрические розетки и разъёмы USB. Срок службы вагонов при надлежащей эксплуатации составляет до 40 лет.

Современные вагоны пополнили состав поезда «Атырау – Мангистау»

Современные вагоны пополнили состав поезда «Атырау – Мангистау»


До конца октября этого года Национальному перевозчику передадут ещё 50 вагонов постройки АО «ЗИКСТО», в начале следующего года – ещё 100 единиц. Также до 2030 года предусмотрено приобретение 537 высокотехнологичных вагонов компании Stadler.

Современные вагоны пополнили состав поезда «Атырау – Мангистау»

Современные вагоны пополнили состав поезда «Атырау – Мангистау»


- С учётом всех запланированных мероприятий по обновлению вагонного парка, в 2030 году средний возраст вагонов снизится с 18 до 13 лет. При этом обеспеченность вагонов системой кондиционирования воздуха будет составлять 100 процентов, - отметил Жанибек Тайжанов, генеральный директор АО «Пассажирские перевозки».


К слову, за последние десять лет парк АО «Пассажирские перевозки» обновился на 50 процентов. Закуплено свыше 1200 вагонов, отвечающих современным международным требованиям по безопасности, комфорту и экологичности.



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Комментарии ( 1 )

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bigmuzzya (Посетители) Сегодня, 15:06
Даладна! Больше не будет этого сарая на рельсах?
 
 

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