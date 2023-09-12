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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 15:25

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Через порт Курык перевалили около полтора миллиона тонн груза

За восемь месяцев этого года через морской порт Курык перевалили около 1,5 миллиона тонн груза. Это на 15 процентов больше аналогичного показателя в прошлом году. Об этом сообщили в акционерном обществе «Самрук-Казына».

Иллюстративное фото с сайта rail-news.kz
В порту Курык подвели итоги работы за восемь месяцев с начала года. За этот период через него перевалили около полутора миллиона тонн груза, что больше аналогичного показателя в прошлом году на 15 процентов.

При этом свыше миллиона тонн доставлено железнодорожным транспортом, более 430 тысяч тонн - автотранспортом. Порт обработал 480 паромов, свыше 13,8 тысячи вагонов, более 18 тысяч грузовых автотранспортных средств.

Через порт ведётся перевалка казахстанской нефти и нефтепродуктов, металлов, удобрений, химической продукции. Растёт транзит грузов, следующих из Китая, республик Центральной Азии в направлении портов Азербайджана, Грузии, Турции и далее в страны Восточной Европы и обратно. В данный момент в порту ведётся строительство зернового терминала, через который будут переваливать до одного миллиона тонн зерна в год.

- Из-за падения уровня Каспия перед портом стоит задача по углублению дна акватории. Для эффективной работы дно акватории необходимо углубить до уровня -36,5 метра от Балтийской метки. В порту Курык также планируют построить и приобрести паромы отечественного производства для наращивания экспортного потенциала и увеличения транспортной безопасности республики, - говорится в сообщении акционерного общества.



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