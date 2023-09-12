Через порт Курык перевалили около полтора миллиона тонн груза

В порту Курык подвели итоги работы за восемь месяцев с начала года. За этот период через него перевалили около полутора миллиона тонн груза, что больше аналогичного показателя в прошлом году на 15 процентов.



При этом свыше миллиона тонн доставлено железнодорожным транспортом, более 430 тысяч тонн - автотранспортом. Порт обработал 480 паромов, свыше 13,8 тысячи вагонов, более 18 тысяч грузовых автотранспортных средств.



Через порт ведётся перевалка казахстанской нефти и нефтепродуктов, металлов, удобрений, химической продукции. Растёт транзит грузов, следующих из Китая, республик Центральной Азии в направлении портов Азербайджана, Грузии, Турции и далее в страны Восточной Европы и обратно. В данный момент в порту ведётся строительство зернового терминала, через который будут переваливать до одного миллиона тонн зерна в год.



- Из-за падения уровня Каспия перед портом стоит задача по углублению дна акватории. Для эффективной работы дно акватории необходимо углубить до уровня -36,5 метра от Балтийской метки. В порту Курык также планируют построить и приобрести паромы отечественного производства для наращивания экспортного потенциала и увеличения транспортной безопасности республики, - говорится в сообщении акционерного общества.