Назначен руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области

Дастан Мураталиев окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова и Актауский университет им. Ш. Есенова по специальностям «Финансы» и «Юриспруденция».



Трудовой путь начал в 2011 году инспектором в акимате Мунайлинского района, где работал до 2021 года. Занимал должности главного специалиста, руководителя организационно-контрольного и государственно-правового отдела. С 2018 по 2021 год руководитель Мунайлинского районного отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии. С марта 2021 года по настоящее время аким села Баянды Мунайлинского района Мангистауской области.



Нурлан Ногаев пожелал удачи в работе новому руководителю управления и дал ряд конкретных поручений, касающихся развития сферы малого-среднего бизнеса в регионе.