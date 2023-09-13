Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 13 Сентября
+20...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.5 KZT
  • €1 = 493.7 KZT
  • 1 RUB = 4.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:07

Просмотров: 88

Назначен руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области

Сегодня, 13 сентября, глава региона Нурлан Ногаев представил коллективу нового руководителя управления предпринимательства и торговли. Им стал Дастан Мураталиев, ранее занимавший должность акима села Баянды Мунайлинского района. Об этом сообщает пресс-служба акима региона.

Фото пресс-службы ведомства
Дастан Мураталиев окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова и Актауский университет им. Ш. Есенова по специальностям «Финансы» и «Юриспруденция».

Трудовой путь начал в 2011 году инспектором в акимате Мунайлинского района, где работал до 2021 года. Занимал должности главного специалиста, руководителя организационно-контрольного и государственно-правового отдела. С 2018 по 2021 год руководитель Мунайлинского районного отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии. С марта 2021 года по настоящее время аким села Баянды Мунайлинского района Мангистауской области.

Нурлан Ногаев пожелал удачи в работе новому руководителю управления и дал ряд конкретных поручений, касающихся развития сферы малого-среднего бизнеса в регионе.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика