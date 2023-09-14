В управлении здравоохранения Мангистау не смогли рассказать, где жители могут платно привиться от гриппа

- Так как данная прививка не является обязательной, соответственно, она не входит в календарь прививок, то есть не является обязательной. Делается по желанию и в ОСМС не входит, - сообщили в управлении здравоохранения региона.

- В эпидемическом сезоне 2022-2023 годов в области зарегистрировано 24 514 случаев ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция), в том числе 16 680 случаев среди детей до 14 лет. Кроме того, за эпидемический период прошлого года было зарегистрировано 106 больных гриппом, из них детей в возрасте до 14 лет - 11. Наиболее эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. Ежегодно в области вакцинируется более 10% населения. Плановая вакцинация от гриппа начнется с 1 октября, - рассказала Гульфара Каримова.

По словам специалиста, на бесплатной основе в первую очередь будут прививаться медицинские работники; дети, состоящие на диспансерном учете в медицинских учреждениях; дети из организаций образования для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка; беременные на втором и третьем триместре; лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям; контингент дома престарелых.Все остальные категории граждан, как сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области, смогут привиться только платно.В ведомстве ответили, что платно жители смогут привиться в частных клиниках. В каких именно клиниках закупят вакцину и сколько она будет стоить, в управлении не знают.В прошлом году вакцинацией было охвачено 11,8% населения области.Это острое инфекционное заболевание, поражающее преимущественно верхние дыхательные пути и протекающее с высокой температурой, сохраняющейся на протяжении трех-пяти дней, с выраженным ухудшением самочувствия, которое проявляется резкой слабостью, сильной головной и мышечными болями, тошнотой, рвотой. Обычно болезнь длится около недели. Гриппом болеют люди всех возрастов и в любое время года. Однако пик заболеваемости приходится на осенне-зимний период. В целом эпидемический период гриппа начинается с октября и продолжается по май.Сам грипп не так страшен, как его осложнения. Грипп дает такие опасные осложнения как пневмония, менингиты, отиты, синуситы, бронхиты, миокардиты, обостряются все хронические заболевания, с которыми бороться намного тяжелее, чем с самим гриппом. Самое грозное осложнение – это пневмонии, которые нередко заканчиваются летальным исходом.Особенно подвержены повышенному риску заболевания дети до пяти лет, беременные, пожилые люди, лица с хроническими состояниями здоровья (астма, заболевания легких, сердца, почек, диабет, или некоторые неврологические состояния), лица с тяжелыми нарушениями иммунной системы.-ограничение времени пребывания в местах массовых скоплений людей;- использование одноразовых масок в закрытых помещениях и местах скопления людей;- по возможности ограничить контакт с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют;- чаще и тщательно мыть руки с мылом, промывание полости носа солевым раствором, особенно после улицы и общественного транспорта;- часто проветривать помещение;- регулярно делать влажную уборку в помещении, в котором находитесь;- употреблять в пищу как можно больше продуктов, содержащих витамин С;- по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет.- вести здоровый образ жизни, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.