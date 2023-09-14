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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:40

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В управлении здравоохранения Мангистау не смогли рассказать, где жители могут платно привиться от гриппа

В этом году на средства, выделенные из местного бюджета, закуплено 90 000 доз вакцины «Гриппол +» российского производства. В настоящее время ведется подготовительная работа по вакцинации населения области против гриппа. Правда привиться смогут только льготные категории граждан. Об этом сообщила Гульфара Каримова, главный специалист отдела эпидемиологического контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями регионального департамента санэпидконтроля.

Фото из открытых источников
По словам специалиста, на бесплатной основе в первую очередь будут прививаться медицинские работники; дети, состоящие на диспансерном учете в медицинских учреждениях; дети из организаций образования для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка; беременные на втором и третьем триместре; лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям; контингент дома престарелых.

Все остальные категории граждан, как сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области, смогут привиться только платно.

- Так как данная прививка не является обязательной, соответственно, она не входит в календарь прививок, то есть не является обязательной. Делается по желанию и в ОСМС не входит, - сообщили в управлении здравоохранения региона.


В ведомстве ответили, что платно жители смогут привиться в частных клиниках. В каких именно клиниках закупят вакцину и сколько она будет стоить, в управлении не знают.

В прошлом году вакцинацией было охвачено 11,8% населения области.

- В эпидемическом сезоне 2022-2023 годов в области зарегистрировано 24 514 случаев ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция), в том числе 16 680 случаев среди детей до 14 лет. Кроме того, за эпидемический период прошлого года было зарегистрировано 106 больных гриппом, из них детей в возрасте до 14 лет - 11. Наиболее эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. Ежегодно в области вакцинируется более 10% населения. Плановая вакцинация от гриппа начнется с 1 октября, - рассказала Гульфара Каримова.


Что такое грипп?

Это острое инфекционное заболевание, поражающее преимущественно верхние дыхательные пути и протекающее с высокой температурой, сохраняющейся на протяжении трех-пяти дней, с выраженным ухудшением самочувствия, которое проявляется резкой слабостью, сильной головной и мышечными болями, тошнотой, рвотой. Обычно болезнь длится около недели. Гриппом болеют люди всех возрастов и в любое время года. Однако пик заболеваемости приходится на осенне-зимний период. В целом эпидемический период гриппа начинается с октября и продолжается по май.

Каковы возможные осложнения?

Сам грипп не так страшен, как его осложнения. Грипп дает такие опасные осложнения как пневмония, менингиты, отиты, синуситы, бронхиты, миокардиты, обостряются все хронические заболевания, с которыми бороться намного тяжелее, чем с самим гриппом. Самое грозное осложнение – это пневмонии, которые нередко заканчиваются летальным исходом.

Особенно подвержены повышенному риску заболевания дети до пяти лет, беременные, пожилые люди, лица с хроническими состояниями здоровья (астма, заболевания легких, сердца, почек, диабет, или некоторые неврологические состояния), лица с тяжелыми нарушениями иммунной системы.

Каковы меры профилактики?

-ограничение времени пребывания в местах массовых скоплений людей;
- использование одноразовых масок в закрытых помещениях и местах скопления людей;
- по возможности ограничить контакт с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют;
- чаще и тщательно мыть руки с мылом, промывание полости носа солевым раствором, особенно после улицы и общественного транспорта;
- часто проветривать помещение;
- регулярно делать влажную уборку в помещении, в котором находитесь;
- употреблять в пищу как можно больше продуктов, содержащих витамин С;
- по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет.
- вести здоровый образ жизни, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.



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