На учебном полигоне «Оймаша» в Мангистау проведены стрельбы из танков Т-72

- Стрельба из танка штатным снарядом – это вершина всей боевой подготовки танкистов. Цель занятий состояла в том, чтобы военнослужащие смогли почувствовать мощь орудия при ведении стрельбы, получили правильные практические навыки, улучшили свою боевую подготовку. Настоящим танкистом может считаться тот, кто стрелял из танка штатным снарядом, – пояснил капитан Бексултан Алдаберген, командир танкового батальона.

Экипажи вели огонь из пулеметов, поражая мишени, обозначающие безоткатные орудия на расстоянии 700 метров, и расчеты ручных противотанковых гранатомётов на расстоянии от 400 до 600 метров.Практическим занятиям, как сказал Нурбол Шалабаев, предшествовала объемная подготовка: многочасовые занятия по управлению вооружением, переводу из походного состояния в боевое и обратно, выполнение нормативов по укладке боекомплекта в танк.По итогам стрельб была отмечена третья танковая рота под командованием старшего лейтенанта Елдоса Жаркынбекова.Экипажи роты смогли качественно и быстро выполнить все положенные нормативы и поразить все мишени, продемонстрировав отличные показатели и высокую слаженность.Среди экипажей, лучший результат показал командир танка, сержант Улан Мейирханулы.