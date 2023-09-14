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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:12

Просмотров: 311

На учебном полигоне «Оймаша» в Мангистау проведены стрельбы из танков Т-72

На полигоне Оймаша военнослужащие танкового батальона бригады морской пехоты 13 сентября выполнили контрольные стрельбы из танков Т-72 штатным снарядом. Стрельба велась по целям, имитирующим танки, на дальности 1 500 метров. Об этом рассказал Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы Актауского гарнизона.

Подготовка снарядов. Фото предоставил Н.Шалабаев
Экипажи вели огонь из пулеметов, поражая мишени, обозначающие безоткатные орудия на расстоянии 700 метров, и расчеты ручных противотанковых гранатомётов на расстоянии от 400 до 600 метров.

Практическим занятиям, как сказал Нурбол Шалабаев, предшествовала объемная подготовка: многочасовые занятия по управлению вооружением, переводу из походного состояния в боевое и обратно, выполнение нормативов по укладке боекомплекта в танк.

- Стрельба из танка штатным снарядом – это вершина всей боевой подготовки танкистов. Цель занятий состояла в том, чтобы военнослужащие смогли почувствовать мощь орудия при ведении стрельбы, получили правильные практические навыки, улучшили свою боевую подготовку. Настоящим танкистом может считаться тот, кто стрелял из танка штатным снарядом, – пояснил капитан Бексултан Алдаберген, командир танкового батальона.


По итогам стрельб была отмечена третья танковая рота под командованием старшего лейтенанта Елдоса Жаркынбекова.

Экипажи роты смогли качественно и быстро выполнить все положенные нормативы и поразить все мишени, продемонстрировав отличные показатели и высокую слаженность.

Среди экипажей, лучший результат показал командир танка, сержант Улан Мейирханулы.



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