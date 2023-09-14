Сколько преступлений «под наркотиками» совершили в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта vestnik-prokurorperm.ru
В Казахстане, как сообщает Energyprom.kz, по итогам января–августа этого года в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 1,3 тысячи правонарушений по статье 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов»). Рост показателя к аналогичному периоду прошлого года составил 8,7 процента.
В Мангистауской области за этот период совершили 52 правонарушения, связанных с вышеуказанной статьёй УК РК. Меньше всего подобных правонарушений зарегистрировали в Туркестанской и Улытауской областях: всего по 19 случаев в каждом регионе.
За этот же период, правонарушения в состоянии наркотического или токсикоманического опьянения совершили 413 человек в стране - на 16,9 процента меньше, чем в предыдущем году. В нашем регионе за это время подобные правонарушения совершили в 15 случаях.
Наибольшая численность совершивших подобные правонарушения была отмечена в Западно-Казахстанской области: 59 человек, против 91 человека годом ранее. В тройку антилидеров также попали Акмолинская (47 человек) и Актюбинская (45 человек) области. Наименьший показатель наблюдался в Костанайской области: всего 3 человека, как и годом ранее.
Из всех правонарушителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения, 63,7 процента попались непосредственно на незаконном обращении с наркотическими средствами без цели сбыта: 263 человека, что на 16 процентов меньше, чем в прошлом году.
Среди совершивших правонарушения в состоянии наркотического или токсикоманического опьянения лишь 2 человека были несовершеннолетними, против 1 человека годом ранее. Оба подростка были пойманы на употреблении запрещенных веществ.
В Мангистауской области за этот период совершили 52 правонарушения, связанных с вышеуказанной статьёй УК РК. Меньше всего подобных правонарушений зарегистрировали в Туркестанской и Улытауской областях: всего по 19 случаев в каждом регионе.
За этот же период, правонарушения в состоянии наркотического или токсикоманического опьянения совершили 413 человек в стране - на 16,9 процента меньше, чем в предыдущем году. В нашем регионе за это время подобные правонарушения совершили в 15 случаях.
Наибольшая численность совершивших подобные правонарушения была отмечена в Западно-Казахстанской области: 59 человек, против 91 человека годом ранее. В тройку антилидеров также попали Акмолинская (47 человек) и Актюбинская (45 человек) области. Наименьший показатель наблюдался в Костанайской области: всего 3 человека, как и годом ранее.
Из всех правонарушителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения, 63,7 процента попались непосредственно на незаконном обращении с наркотическими средствами без цели сбыта: 263 человека, что на 16 процентов меньше, чем в прошлом году.
Среди совершивших правонарушения в состоянии наркотического или токсикоманического опьянения лишь 2 человека были несовершеннолетними, против 1 человека годом ранее. Оба подростка были пойманы на употреблении запрещенных веществ.
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