Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 14 Сентября
+20...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.98 KZT
  • €1 = 497.76 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 14:14

Просмотров: 256

Сколько преступлений «под наркотиками» совершили в Мангистау

С начала года по август в Мангистауской области было совершено 15 правонарушений в состоянии наркотического или токсикоманического опьянения. Об этом сообщает информационный портал Energyprom.kz.

Иллюстративное фото с сайта vestnik-prokurorperm.ru
В Казахстане, как сообщает Energyprom.kz, по итогам января–августа этого года в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 1,3 тысячи правонарушений по статье 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов»). Рост показателя к аналогичному периоду прошлого года составил 8,7 процента.

В Мангистауской области за этот период совершили 52 правонарушения, связанных с вышеуказанной статьёй УК РК. Меньше всего подобных правонарушений зарегистрировали в Туркестанской и Улытауской областях: всего по 19 случаев в каждом регионе.

Сколько преступлений «под наркотиками» совершили в Мангистау


За этот же период, правонарушения в состоянии наркотического или токсикоманического опьянения совершили 413 человек в стране - на 16,9 процента меньше, чем в предыдущем году. В нашем регионе за это время подобные правонарушения совершили в 15 случаях.

Сколько преступлений «под наркотиками» совершили в Мангистау


Наибольшая численность совершивших подобные правонарушения была отмечена в Западно-Казахстанской области: 59 человек, против 91 человека годом ранее. В тройку антилидеров также попали Акмолинская (47 человек) и Актюбинская (45 человек) области. Наименьший показатель наблюдался в Костанайской области: всего 3 человека, как и годом ранее.

Из всех правонарушителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения, 63,7 процента попались непосредственно на незаконном обращении с наркотическими средствами без цели сбыта: 263 человека, что на 16 процентов меньше, чем в прошлом году.

Среди совершивших правонарушения в состоянии наркотического или токсикоманического опьянения лишь 2 человека были несовершеннолетними, против 1 человека годом ранее. Оба подростка были пойманы на употреблении запрещенных веществ.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика