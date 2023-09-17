Мы далеко, но мы вместе: бывшие жители Актау поздравили город с юбилеем

Асылбек Килимов, мастер спорта международного класса СССР, заслуженный тренер Казахской ССР:

«Разрешите выразить уважение и благодарность святой Мангистауской земле и всем её жителям! В 1977 году мы с родителями переехали из Астраханской области (РСФСР) в г. Шевченко. Мой старший брат Ануарбек повёл меня в зал бокса, куда я не очень-то и хотел идти, так как в боксе бьют. Но, как показало время, настойчивость моего брата изменила мою жизнь. Моим тренером был всем известный Александр Александрович Драч. Этот прекрасный человек был «папой Карло», а я - его «поленом». И уже через полтора года нашего тесного сотрудничества, в 1979 году, нам покорился первый юношеский чемпионат СССР. Затем второй, третий, четвертый…

Трудились с ним фанатично, и в 1984 году мы с тренером «заработали» путевку на Олимпийские игры в Лос-Анджелес! Но, по общеизвестным причинам, эти Олимпийские игры были бойкотированы руководством СССР… Несмотря на это, я был представлен в трех мировых, и Европейском рейтингах 1984 года, в весе 75 кг, о чем нам стало известно только в 2018 году.

Это к тому, что Мангистауская земля мне тоже помогала, и я очень благодарен ей!

Сегодня Мангыстау по праву гордится воспитанниками Марата Джакиева - ещё одного «полена» Александра Драча.

Ердос, Адильбек, Бекзат, Берик - они прославили не только регион, но и страну на чемпионатах мира и Олимпийских играх!

Мои земляки обладают особенной - справедливой ментальностью, сама земля - богатой историей.

Я верю, что этот регион станет лучшим в стране, так как для этого есть все основания и предпосылки.

Пользуясь случаем, в юбилейный год празднования 60-летия городу Актау, поздравляю моих земляков с этой знаменательной датой. Желаю всем терпения, мудрости и процветания!»

Жансерик Шаухымбердиев, травматолог-ортопед высшей категории, доктор наук (Астана):

«От всей души поздравляю с 60-ой годовщиной г. Актау, всех тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал сюда и остался навсегда, кто своим трудом внес вклад в развитие нашего города и региона. Какими бы разными мы не были, как бы не складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему городу, участие в его судьбе, неравнодушие к его традициям. Мы по праву гордимся историей нашего города, его достижениями и огорчаемся неудачам.

Ведь сегодняшние успехи города складывались из трудовых будней предыдущих поколений, их патриотизма. Мой отец Аманкос Шаухымбердиев был основоположником развития травматологии и ортопедии в нашем регионе, проработал более 40 лет в сфере здравоохранения нашего региона и города, внес большой вклад в развитие здравоохранения области, развитие детской ортопедии.

Желаю каждому жителю города и региона крепкого здоровья, семейного благополучия и достатка! Пусть наш город Актау растет и процветает!»

Айгуль Даден, журналист, обладатель премии «Человек года-2016» (Актау), основатель учебного центра «Қазақша үйрен» (Астана):

«Моё детство прошло в Актау. Город у меня связан с прекрасными воспоминаниями, беззаботным детством, с добрыми и гостеприимными людьми и, конечно же, морем. Я училась в Алматы на журналиста и после окончания сразу же уехала обратно в свой город. Там я получила большой опыт работы по своей профессии, чему благодарна всем тем, кто помогал и поддерживал меня. В Актау я от простого журналиста выросла до редактора, дальше и до руководителя отдела пресс-службы.

У каждого жителя Актау есть возможность увидеть море с пяти разных побережий. Каждый поход к морю дает неиссякаемую энергию, силу и вдохновение для реализации любых твоих мыслей и желаний.

Сейчас я открыла учебный центр «Қазақша үйрен» в столице нашей страны. В Астане много тех, кто не знает или не разговаривает на казахском, когда в Актау таких проблем не было и нет. Всю базу моих знаний на сегодняшний день я получила в моем родном городе.

Поздравляю всех жителей с юбилеем нашего прекрасного города! Мой родной город, никогда не устану приезжать к тебе! Расцветай!»

Самсон Аракелян, генеральный директор баскетбольного клуба «Астана» (Астана):

Мне 45, из которых 40 лет я прожил в Актау. Я застал этот город еще советским. Застал его криминальным, мультикультурным, быстро растущим, прогрессивным, творческим, обеспеченным, модным и трагическим. Можно бесконечно долго говорить о нашем городе, но я, наверное, поделюсь просто яркими вспышками в памяти. Это 13-й микрорайон в 90-х, ДК Абая и первые рэп-вечеринки, дискотека «Каспийский берег» и «Розовый дворик», семь лет работы вахтами на месторождениях, 11 лет школьной лиги по баскетболу, победа женской команды БК "Каспий" в чемпионате Казахстана, "Актау Опен Фест", площадка у моря "Doma Doma Street Court". Это когда на концертах, не только в Казахстане, но и в Пекине, Москве или Лондоне, песню про Актау подпевает весь зал.

Я счастлив, что могу ассоциировать себя с Актау, и еще больше рад, что все еще для кого-то Актау ассоциируется со мной.

Мой совет для приезжих: живите в Актау, как будто это место, в котором вы проведете всю свою жизнь; отдавайте ему свое время и старайтесь жить в нем здесь и сейчас. Этот город очень благодарен и всегда отдаст вам вдвойне все, что вы вложили в него.

С Днем Рождения, Актау! Спасибо за то, что воспитал и сделал меня!

«И я не только здесь вырос, но и родился, и этот город, по-любому, для меня столица!» - цитата из песни «7292».

Сабит Азимжанов, музыкант (Астана):

«Если прочитать в обратную сторону «город», получается «дОрог». Лучшим городом будет для тебя город твоего детства, город, который по сию пору дорог. Мы многого не имели, а нам для счастья нужно было живое общение. Игры на свежем воздухе заменяли нам современные гаджеты. Мне кажется, застали пик популярности этих разнообразных игр. После каждого интересного фильма мы становились героями картины. Мушкетерами, рыцарями и т.д.

Любили гонять на велосипеде, собираться на лестничной площадке и играть на гитаре. Классика жанра. Первое соприкосновение с искусством. Культура игры на гитаре значительно выросла с приездом в наш город профессионального гитариста Костенева Валерия Витальевича. Он обучал по нотам и открывал мир испанской классической гитары.

Морская тематика знакома всем. Весь день на море. Так и научились плавать. Как не любить этот город, который всегда будет дорог. Потому, что здесь были твои родители, здесь ты был беспечным пацаном, здесь прошли твои лучшие годы. В этом прекрасном городе меня познакомили с моей будущей женой, в Актау родились мои три дочери. Много, что можно еще рассказать об Актау. Я поздравляю дорогих жителей с юбилеем города! Желаю процветания и скорейшего преодоления всех временных трудностей. С днем рожденья тебя, мой город!»

Также в видео жителей Актау поздравляют с юбилеем города: актер, режиссер и каскадер Юрий Касмынин, члены союза художников Казахстана Владимир и Елена Григорьян, пресс-секретарь ТОО "Тенгизшевройл" Раушан Найзабаева, студентка магистратуры РАМ им.Гнесиных Самира Гаджиева и телеведущая канала 24.kz Алия Шермагамбет.