Куда обращаться в случае несвоевременного вывоза мусора, рассказали санэпидемиологи Мангистау

- Организация, занимающаяся вывозом мусора, обязана своевременно осуществлять вывоз отходов в контейнере (пункт 58 приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 331/2020 об утверждении правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления»). Вывоз мусора в контейнерах производится при температуре 0оС и ниже не более трех суток, при плюсовой температуре - не более одних суток. Кроме того, учреждению, снабжающему контейнерами для сбора твердых бытовых отходов, необходимо увеличить их количество с учетом норм накопления отходов для сбора мусора, сроков их хранения, - отметила главный специалист.

- В случае, если жители области заметили несвоевременный вывоз мусора, скопление мусора в неустановленных местах, можно обратиться с жалобой в местный исполнительный орган через портал «Egov.kz.»и информационную систему «E-otinish.kz». При обнаружении нарушений, необходимо обратиться в правоохранительные органы (полиция по номеру 102) с фотографией или видеозаписью фактов нарушений, - резюмировала Ляззат Канжанова.

Как говорит Ляззат Канжанова, главный специалист отдела контроля и надзора за коммунальными объектами департамента, выброс мусора внутри населенного пункта, переполнение контейнеров и появление неприятного запаха приводят к возникновению инфекционных и других заболеваний и размножению грызунов.В числе причин врач-эпидемиолог называет недостаточное количество контейнеров, несвоевременный вывоз, выброс мусора в неустановленных местах, отсутствие крышек и ограждений, несоблюдение санитарного состояния в местах расположения контейнеров.- увеличение контейнеров в зависимости от численности населения, пользующегося;- оснащение контейнеров плотно закрывающимися крышками;- ограждение контейнеров с трех сторон, размещенных на высоте не менее 1,5 м, с целью исключения возможности распространения отходов ветром;- установка раздельных контейнеров твердых бытовых отходов в зависимости от вида;- размещение контейнеров на расстоянии не менее 25 м от жилых и общественных зданий, детских объектов, спортивных площадок и мест отдыха населения.- выбрасывать мусор в специальные контейнеры, не оставляя мусор в подъезде дома, на улице;- объяснять и учить детей выбрасывать мусор в контейнеры;- поддержание чистоты придомовой территории;- участие в благоустройстве двора.Главный специалист департамента напомнила, что за загрязнение общественных мест, то есть парков, скверов, в том числе за сброс коммунальных отходов в неустановленные места, предусмотрена административная ответственность в соответствии с законодательством РК.Между тем, жители региона продолжают жаловаться на многочисленные факты скопления мусора у контейнеров и образование свалок.