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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 06:59

Просмотров: 19

Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города

Сегодня, 16 сентября, в этом году Актау отмечает 60-летний юбилей. К знаменательной дате мы подготовили репортаж о том, как выглядел город, когда его только начинали строить, и как он выглядит теперь.

Фото из архива пользователя Сети
Разбавить фотографии мы решили историческими фактами о городе Актау.

Если говорить о знаменательных датах, главной из них для Актау является 19 сентября. Именно в этот день в 1958 году начались первые работы на месторождении Меловое.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


За несколько лет до этого, весной 1956 года, на Мангышлак пароходом из Махачкалы прибыла геологическая партия №45 для проведения геологоразведки во впадине Карагие. Начальником партии был назначен Анатолий Кореневский. Палаточный лагерь он приказал разместить на мысе Меловом.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города

Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


К середине 1957 года был подготовлен доклад правительству СССР о запасах урановой руды на месторождении Меловое.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


А 4 декабря 1958 года из Кызыл-Кая в направлении мыса Мелового вышла колонна из 28 машин для строительства временных сооружений на полуострове Мангышлак. Это был отряд военных строителей.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


В 1958 году открыто месторождение урана Томак. Руда залегала на небольшой глубине, её можно было добывать открытым способом. Впоследствии здесь был образован карьер №5.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


7 августа 1958 года принято постановление ЦК КПСС №900-419 об освоении полуострова Мангышлак.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


Министр среднего машиностроения СССР Ефим Славский 28 января 1959 года подписал приказ о строительстве на Мангышлаке горно-металлургического комбината. Тогда же рабочий посёлок на мысе Меловом получил название Гурьев-20. Увидев землянки, в которых жили первопроходцы, министр приказал срочно начать строительство жилых домов. Первые двухэтажные брусчатые дома приходили в разобранном виде из Сибири. Так положили основу нынешнему 3 микрорайону.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города

Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


В мае 1959 года на территории нынешнего 3 микрорайона был построен первый каменный двухэтажный дом, а уже в июле строящийся посёлок Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР (закрытое название Гурьев-20) был отнесен к категории рабочих поселков и получил название поселок Актауский.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


1 сентября 1959 года за парты сели первые ученики первой в посёлке школы. Пять её классов располагались в одном из сборно-щитовых бараков.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


Осенью 1959 года на мысе Меловом заложили Приморский парк. Руководила посадкой Анна Васильевна Перцевая. Первые 300 саженцев деревьев и кустарников привезли в корзинах вместе с землей из Махачкалы. Сажали растения все жители посёлка.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


Первую партию заключённых привезли на Мангышлак 15 марта 1960 года. Так на строительной площадке Гурьева-20 появился «спецконтингент». Зеки строили и жилые дома, и производственные помещения, и промышленные объекты. Труд заключенных использовали в Шевченко до конца 70-ых годов.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


К концу 1961 года в поселке Актау уже было построено 9366 квадратных метров жилья. Квартиры получили 250 семей. В том же году был подготовлен проект поселка, где по плану должно было проживать 2500 жителей. Появились первые капитальные сооружения из местного камня-ракушечника, а через пару лет начали строить дома из стеновых панелей, которые выпускал домостроительный комбинат. И вот, в 1963 году рабочему поселку Актау был присвоен статус города.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


Весной 1960 года в Гурьеве-20 открыли первый детский ясли-сад. Он располагался в небольшом деревянном домике у моря, на территории нынешнего 1 микрорайона. В здании садика была только одна комната. Там дети и играли, и ели, и спали. Первый типовой детский сад открыли только в 1961 году в 3 микрорайоне.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


Была построена и инфраструктура города, обеспечивающая проживание людей в безводной пустыне. Строительство города осуществлялось Прикаспийским управлением строительства (ПУС) под руководством Л. Н. Томашевского.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города

Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


Сам город был построен по генеральному плану, разработанному Ленинградским проектным институтом (в рамках развития новых молодых городов Советского Союза).


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


Строительство города было задумано таким образом, чтобы море благоприятно влияло на климатические условия проживания людей. Именно поэтому город был отгорожен от знойной пустыни кварталами домов и вытянут вдоль морского побережья.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


В начале 60-х годов остро встал вопрос о снабжении города пресной водой. Выдвигались различные версии, вплоть до прокладки водоканалов от Волги или Амударьи. Но остановились на методе опреснения морской воды. Шесть молодых шевченковских специалистов под руководством Виталия Абрамовича Клячко, в течение года разработали эффективный и дешевый метод опреснения морской воды в промышленных масштабах. Этот метод заключался в термическом выпаривании морской воды, но он требовал расхода большого количества тепла. Учитывая быстрый рост населения города, предприятия теплоэлектроцентрали не могли справиться с такой нагрузкой. И встал вопрос о строительстве атомной электростанции.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


16 июля 1973 года заработал первый в мире реактор на быстрых нейтронах - БН-350.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


Высокие достижения в архитектуре и строительстве города не остались без внимания. В 1977 году группе шевченковских архитекторов во главе с А. В. Коротковым была присуждена Государственная премия СССР. Такой же наградой был отмечен и сам город. Чуть позже была получена еще одна высокая награда – международным союзом архитекторов группе Короткова была присуждена международная премия имени Патрика Аберкромби. Эта премия присуждается за наилучшее приспособление неблагоприятной среды для человека.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


В качестве градообразующего предприятия был построен Прикаспийский горно-металлургический комбинат (ПГМК), который включал в себя добычу урановой руды, её переработку и обогащение. Сеть предприятий этого комплекса обеспечивала основное производство химическими реагентами (азотно-туковый и сернокислотный заводы), теплоэлектроэнергией, водой (ТЭЦ, БН-350).


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


1 июля 1964 года, в связи со 150-летием со дня рождения украинского поэта Т. Г. Шевченко и учитывая, что он провел много лет на Мангышлаке, находясь в ссылке, Президиум Верховного Совета Казахской ССР переименовал город Актау в город Шевченко.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


Общественным и композиционным центром города была площадь им. Ленина, которая формировалась с самого начала строительства. Вокруг площади располагались общественные здания, такие как комплекс из розового ракушечника и куполом в центре (который в народе назвали ШУМ), Дом культуры им. Абая, гостиница «Актау», городской совет.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


В 1973 году Шевченко стал областным центром вновь образованной Мангышлакской области, которая была выведена из административного подчинения Гурьевской области. В последующие годы город активно развивался и рос. Строились промышленные предприятия – были введены в строй газоперерабатывающий завод, завод пластмасс, хлебозавод, молзавод, птицефабрика. На небольшом удалении от города, вдоль берега моря, открывались дома отдыха и пансионаты – «Золотые пески», «Каспийская лазурь», «Ивушка», «Чайка». Увеличивалось и количество жителей города. В 1974 году в Шевченко проживало почти 90 тысяч жителей. В середине 80-х было уже около 120 тысяч.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города

Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


В 1991 году произошла смена названия города. В облисполкоме создали комиссию, которая занялась поиском документов, свидетельствующих о прежних названиях города. Но выяснилось, что кроме указа о переименовании города Актау в Шевченко, других документов не было. 17 марта того же года среди населения был проведен опрос по вопросу переименования и в сентябре 1991 года город был переименован обратно из Шевченко в Актау.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города


А как за 60 лет изменился Актау с высоты птичьего полета, запечатлел на видео Нуркен Тажибай.


Спустя 60 лет: фотографии и видео изменившегося Актау к юбилею города




Фото Василия Полупанова и из открытых источников




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