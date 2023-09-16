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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:54

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Не двигается очередь: матери-одиночки Актау обратились к чиновникам

Несколько женщин попросили помочь разобраться с ситуацией по поводу очереди на жильё, предназначенное матерям-одиночкам. Ответ предоставили в городском отделе ЖКХ.

Фото из доступных источников
На примере матери-одиночки Айгерим мы решили разобраться в сложившейся ситуации. Женщине 43 года. По состоянию здоровья она не может работать. Воспитывает двух детей.

Она была на встрече населения с акимом Актау, где подняла тему с очередниками на квартиру. Ей сообщили, что нужно внести депозит или подождать.
Айгерим стоит в очереди на жильё с апреля 2022 года - была на 4072 месте. Спустя год - на 4020.

- Сейчас мы вынуждены скитаться по области и снимать дорогое жильё. Раньше очередь хоть как-то передвигалась, но вот как полгода стоит на месте. Многие матери-одиночки жалуются. Что делать? - спрашивает Айгерим.


В городском отделе ЖКХ сообщили, что данная гражданка, состоявшая в списке очерёдности на получение жилья под номером 4072 от 25 апреля прошлого года в данный момент находится на 4020 месте. Её очередность продвинулась на 52 человека.

- В данном списке состоят граждане, подавшие заявления с 2003 года. Очерёдность граждан продвигается по мере ввода жилья из коммунального жилищного фонда в эксплуатацию, - ответили чиновники.



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