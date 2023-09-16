Не двигается очередь: матери-одиночки Актау обратились к чиновникам

- Сейчас мы вынуждены скитаться по области и снимать дорогое жильё. Раньше очередь хоть как-то передвигалась, но вот как полгода стоит на месте. Многие матери-одиночки жалуются. Что делать? - спрашивает Айгерим.

- В данном списке состоят граждане, подавшие заявления с 2003 года. Очерёдность граждан продвигается по мере ввода жилья из коммунального жилищного фонда в эксплуатацию, - ответили чиновники.

На примере матери-одиночки Айгерим мы решили разобраться в сложившейся ситуации. Женщине 43 года. По состоянию здоровья она не может работать. Воспитывает двух детей.Она была на встрече населения с акимом Актау, где подняла тему с очередниками на квартиру. Ей сообщили, что нужно внести депозит или подождать.Айгерим стоит в очереди на жильё с апреля 2022 года - была на 4072 месте. Спустя год - на 4020.В городском отделе ЖКХ сообщили, что данная гражданка, состоявшая в списке очерёдности на получение жилья под номером 4072 от 25 апреля прошлого года в данный момент находится на 4020 месте. Её очередность продвинулась на 52 человека.