Медики приняли роды на дому в Актау

На пульт диспетчера «103» сегодня, 16 сентября, в 11:01 поступил вызов 3-4 категории срочности «Срочные роды» из жилого массива «Жана Даулет» в Мунайлинском районе.В 11:13 по адресу прибыли два фельдшера, которые благополучно приняли роды. В 11:35 на свет появился мальчик весом 3 килограмма 200 граммов.Ребёнка с матерью доставили в областной перинатальный центр.