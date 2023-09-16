«Розыск» экс-акима Мангистау Алика Айдарбаева прокомментировал комитет спорта

- По линии Дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК было выделено 9 514 287 тенге на два учебно-тренировочных сбора, а также по итогам чемпионата мира в период 11-18 февраля этого года в Белграде призерам и чемпионам выплачены денежные поощрения в размере 9 210 558 тенге, - сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что федерации являются общественными организациями, которые не подочетны министерству и автономны в принятии решений. Общественное объединение осуществляет свою деятельность в соответствии со своим уставом. Учредители вправе самостоятельно переизбирать президента федерации.В случае необходимости комитет готов оказать всяческое содействие для решения имеющихся вопросов.В 2023 году на развитие ММА были выделены 15 000 000 тенге.В настоящее время федерация ведет планомерную подготовку национальной сборной команды по ММА к чемпионату миру, который планируется в ноябре в Тиране (Албания).Вместе с тем, государство осуществляет социальную поддержку спортсменов и тренеров, производит выплату денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд РК по видам спорта (национальных сборных команд).Напомним, федерация MMA Казахстана объявила в розыск экс-акима Мангистау Алика Айдарбаева.