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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:38

Просмотров: 606

«Розыск» экс-акима Мангистау Алика Айдарбаева прокомментировал комитет спорта

Заявление федерации Казахстана по ММА касательно исчезновения своего президента Алика Айдарбаева и долгах по налогам на сумму свыше 100 миллионов тенге прокомментировала пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.

Алик Айдарбаев. Фото из доступных источников
В ведомстве отметили, что федерации являются общественными организациями, которые не подочетны министерству и автономны в принятии решений. Общественное объединение осуществляет свою деятельность в соответствии со своим уставом. Учредители вправе самостоятельно переизбирать президента федерации.

В случае необходимости комитет готов оказать всяческое содействие для решения имеющихся вопросов.

В 2023 году на развитие ММА были выделены 15 000 000 тенге.

- По линии Дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК было выделено 9 514 287 тенге на два учебно-тренировочных сбора, а  также по итогам чемпионата мира в период 11-18 февраля этого года в  Белграде призерам и чемпионам выплачены денежные поощрения в размере 9 210 558 тенге, - сообщили в ведомстве.


В настоящее время федерация ведет планомерную подготовку национальной сборной команды по ММА к чемпионату миру, который планируется в ноябре в Тиране (Албания).

Вместе с тем, государство осуществляет социальную поддержку спортсменов и тренеров, производит выплату денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд РК по видам спорта (национальных сборных команд).

Напомним, федерация MMA Казахстана объявила в розыск экс-акима Мангистау Алика Айдарбаева.



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Комментарии ( 1 )

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kolu411 (Посетители) Сегодня, 19:13
«Розыск» экс-акима Мангистау Алика Айдарбаева прокомментировал комитет спорта

Три раза перечитал статью и не нашел ни одного комментария ни по поводу розыска ни слова за экс-акима. Кто придумывает заголовки статей?
 
 

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