Пока кто-то не провалится: канализационные колодцы остаются открытыми в Актау

Фото жителей 11 микрорайона
Жителей волнует тот факт, что открытые колодцы представляют собой угрозу для прохожих и детей.
В «КЖСА» заверили, что колодцы тепловых сетей будут закрыты в понедельник, 18 сентября.
На вопрос о том, по какой причине они были открыты, в «КЖСА» не удосужились ответить.
Сообщать об открытых колодцах жители Актау могут по телефонам: 60-53-16, 60-53-22, 60-53-18 (добавочный 223).
- Что за «день открытых дверей». Прежде всего нужно думать о безопасности людей, - сетует жительница 11 микрорайона Назгуль.
В «КЖСА» заверили, что колодцы тепловых сетей будут закрыты в понедельник, 18 сентября.
На вопрос о том, по какой причине они были открыты, в «КЖСА» не удосужились ответить.
Сообщать об открытых колодцах жители Актау могут по телефонам: 60-53-16, 60-53-22, 60-53-18 (добавочный 223).
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