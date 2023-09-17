Пока кто-то не провалится: канализационные колодцы остаются открытыми в Актау

- Что за «день открытых дверей». Прежде всего нужно думать о безопасности людей, - сетует жительница 11 микрорайона Назгуль.

Жителей волнует тот факт, что открытые колодцы представляют собой угрозу для прохожих и детей.В «КЖСА» заверили, что колодцы тепловых сетей будут закрыты в понедельник, 18 сентября.