Обгон на «зебре» в Актау: считается ли это нарушением?

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Видеорегистратор водителя Бауыржана зафиксировал, как на «зебре» у областной больницы его на высокой скорости обогнала «легковушка». Мужчина считает, что это является грубым нарушением ПДД.
Согласно разделу 11.5. правил дорожного движения РК обгон запрещен:
- на регулируемых перекрёстках с выездом на полосу встречного движения, а также на нерегулируемых перекрёстках при движении по главной дороге, меняющей направление (за исключением разрешённого обгона справа), и по дороге, не являющейся главной (за исключением обгона на перекрестках с круговым движением, обгона двухколёсных транспортных средств без бокового прицепа и разрешённого обгона справа).
- на пешеходных переходах при наличии на них пешеходов;
- на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними;
- транспортного средства, производящего обгон или объезд;
- в конце подъема и на других участках дорог с ограниченной видимостью с выездом на полосу встречного движения.
За подробным комментарием Lada.kz обратилась в департамент полиции региона.
Согласно разделу 11.5. правил дорожного движения РК обгон запрещен:
- на регулируемых перекрёстках с выездом на полосу встречного движения, а также на нерегулируемых перекрёстках при движении по главной дороге, меняющей направление (за исключением разрешённого обгона справа), и по дороге, не являющейся главной (за исключением обгона на перекрестках с круговым движением, обгона двухколёсных транспортных средств без бокового прицепа и разрешённого обгона справа).
- на пешеходных переходах при наличии на них пешеходов;
- на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними;
- транспортного средства, производящего обгон или объезд;
- в конце подъема и на других участках дорог с ограниченной видимостью с выездом на полосу встречного движения.
За подробным комментарием Lada.kz обратилась в департамент полиции региона.
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