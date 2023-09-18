На одном из перекрестков Актау установили дополнительный регулирующий сигнал светофора

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По данным городской администрации, дополнительный регулирующий сигнал светофора установлен на перекрестке между 16, 17, 18 и 19 микрорайонами.- Установлен дополнительный регулирующий сигнал светофора с целью устранения дорожных заторов автомобилей. Просим автомобилистов и пешеходов быть внимательными на дороге, - сообщает пресс-служба акимата.