Красоту одиноко стоящей горы Шеркала показал тревел-блогер из Актау

- Местные жители говорят, что это место сыграло особую роль в войнах, особенно в казахско-туркменских сражениях, и было убежищем для туркмен. В другой легенде говорится, что герои некоторых народов сделали это место своей крепостью и сражались со своими врагами, как тигры. Последние оставшиеся бойцы спрятались под Шеркалой и остались там навсегда. Именно по этой причине гору называют «Шеркала» – «город тигров», - написал под публикацией автор видео.

Гору Шеркала на фоне рассвета запечатлел актауский блогер Нуркен Тажибай. На кадрах он показал вершину одной из достопримечательностей Мангистауской области.