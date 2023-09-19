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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 11:26

Просмотров: 123

Красоту одиноко стоящей горы Шеркала показал тревел-блогер из Актау

Нуркен Тажибай, тревел-блогер из Актау, показал гору Шеркала с высоты птичьего полета.

Шеркала. Фото предоставлено Нуркеном Тажибай
Гору Шеркала на фоне рассвета запечатлел актауский блогер Нуркен Тажибай. На кадрах он показал вершину одной из достопримечательностей Мангистауской области.

- Местные жители говорят, что это место сыграло особую роль в войнах, особенно в казахско-туркменских сражениях, и было убежищем для туркмен. В другой легенде говорится, что герои некоторых народов сделали это место своей крепостью и сражались со своими врагами, как тигры. Последние оставшиеся бойцы спрятались под Шеркалой и остались там навсегда. Именно по этой причине гору называют «Шеркала» – «город тигров», - написал под публикацией автор видео.





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