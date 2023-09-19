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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:25

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Жители Актау жалуются на отключение питьевой воды

Жители города из разных микрорайонов массово жалуются на отсутствие питьевой воды. В пресс-службе ГКП «КЖСА» сообщили, что понижено давление питьевой воды.

Иллюстративное фото
Сегодня, 19 сентября, жители Актау из разных микрорайонов пожаловались на отсутствие питьевой воды.

В пресс-службе ГКП «КЖСА» сообщили, что давление питьевой воды снизили в связи с порывом.

- В связи с порывом аварийное отключение питьевой воды в 8 микрорайоне возле 8 дома. Под ограничением 22, 23, 24 микрорайоны, а также 33, 35 дома в 6 микрорайоне, - сообщили в коммунальном предприятии.

В ГКП «КЖСА» отметили, что по причине проведения ремонтных работ понижено давление с 1 по 8 микрорайоны, в нижней части 14 и 15 микрорайонов.

- Ориентировочно возобновление подачи питьевой воды будет до 20:00 часов, - отметили в ГКП «КЖСА».

В ответ на сообщения жильцов о том, что воды нет вообще, в компании сообщили, что давление понижено максимально.



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