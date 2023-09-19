Почти половина объектов жилья в Мангистауской области не готова к отопительному сезону

- Необходимо в двухнедельный срок решить все вышеуказанные вопросы, - подчеркнул Алихан Смаилов.

- Актау в Мангистауской области, идет отставание в Темиртау по ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау», отопительные работы заканчиваются в Экибастузе, думаю, что там все штатно пройдет в этом году. По городу Риддеру достаточно поздно выделили финансирование, работы очень активно сейчас ведутся, к концу сентября ожидаем первые два котла получить. Вот это те города, которым Министерство энергетики уделяет особое внимание, - заявил он.