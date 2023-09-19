Почти половина объектов жилья в Мангистауской области не готова к отопительному сезону

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В Правительстве Республики Казахстан обсудили готовность регионов страны к отопительному сезону. Мангистауская область предсказуемо оказалась в «зоне риска».
На заседании правительства стало известно, что готовность тепловых сетей в нашем регионе составляет 54,7 процента. Регион отстает по освоению средств из республиканского бюджета, выделенных на реконструкцию теплосетей, из запланированных 5,1 километра сделаны лишь два процента. Выделяли на эти работы 3,5 миллиарда тенге. Как отметили в Правительстве, причиной тому стала нехватка труб.
Помимо этого, мониторинг готовности объектов жилья к отопительному сезону 2023-2024 годов показал, что в регионе к зиме готовы лишь 51,9 процента из них (не готов 891 жилой объект). А вот объекты образования и здравоохранения готовы к холодам на 100 процентов.
Премьер-Министру рассказали о ходе ремонта теплоэлектростанции ТОО «МАЭК». Было отмечено, что запланированный ремонт энергоблока №3 перенесли на 2024 год. Вместо него идет аварийный ремонт ротора генератора энергоблока №2, который планируют завершить к ноябрю этого года. На сегодняшний день ремонтные работы ротора генератора завершены на 28 процентов.
На заседании также был озвучен действующий долг ТОО «МАЭК» за газ перед АО «КазТрансГаз-Аймак» - он составил 11 миллиардов тенге. Это львиная часть общего долга энергопроизводящих организаций за «голубое топливо» по стране.
В кулуарах заседания Правительства, как сообщает Tengrinews.kz, журналисты спросили вице-министра энергетики Жандоса Нурмаганбетова, какие регионы отстают по подготовке к отопительному сезону.
На заседании правительства стало известно, что готовность тепловых сетей в нашем регионе составляет 54,7 процента. Регион отстает по освоению средств из республиканского бюджета, выделенных на реконструкцию теплосетей, из запланированных 5,1 километра сделаны лишь два процента. Выделяли на эти работы 3,5 миллиарда тенге. Как отметили в Правительстве, причиной тому стала нехватка труб.
Помимо этого, мониторинг готовности объектов жилья к отопительному сезону 2023-2024 годов показал, что в регионе к зиме готовы лишь 51,9 процента из них (не готов 891 жилой объект). А вот объекты образования и здравоохранения готовы к холодам на 100 процентов.
Премьер-Министру рассказали о ходе ремонта теплоэлектростанции ТОО «МАЭК». Было отмечено, что запланированный ремонт энергоблока №3 перенесли на 2024 год. Вместо него идет аварийный ремонт ротора генератора энергоблока №2, который планируют завершить к ноябрю этого года. На сегодняшний день ремонтные работы ротора генератора завершены на 28 процентов.
- Необходимо в двухнедельный срок решить все вышеуказанные вопросы, - подчеркнул Алихан Смаилов.
На заседании также был озвучен действующий долг ТОО «МАЭК» за газ перед АО «КазТрансГаз-Аймак» - он составил 11 миллиардов тенге. Это львиная часть общего долга энергопроизводящих организаций за «голубое топливо» по стране.
В кулуарах заседания Правительства, как сообщает Tengrinews.kz, журналисты спросили вице-министра энергетики Жандоса Нурмаганбетова, какие регионы отстают по подготовке к отопительному сезону.
- Актау в Мангистауской области, идет отставание в Темиртау по ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау», отопительные работы заканчиваются в Экибастузе, думаю, что там все штатно пройдет в этом году. По городу Риддеру достаточно поздно выделили финансирование, работы очень активно сейчас ведутся, к концу сентября ожидаем первые два котла получить. Вот это те города, которым Министерство энергетики уделяет особое внимание, - заявил он.
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