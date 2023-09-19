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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:22

Просмотров: 137

Учения со стрельбой начали в Актау артиллеристы морской пехоты

Больше месяца в полевых условиях и на полигоне Оймаша черные береты отрабатывают навыки вождения техники, ведения боя, проводят стрельбы из всех видов оружия. Теперь настала очередь артиллеристов проводить тактические учения с боевой стрельбой. Об этом рассказал Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы Актауского гарнизона.

Стрельбы артиллеристов. Фото предоставил Н.Шалабаев
Бригада морской пехоты регионального командования «Запад», которой командует подполковник Бердимурат Абибуллаев, на военном полигоне «Оймаша» разбила палаточный лагерь.

- В рамках учений «боги войны» уничтожили бронетехнику условного противника с помощью 122-мм гаубицы Д-30. Главная задача тактических учений батарей заключалась в уничтожения мишени с закрытой огневой позиции. В ходе занятий основные усилия были направлены на подготовку младших командиров и управлению огнем в ходе боевых действий. Отработали нанесение удара по условному противнику, личный состав подразделения показал высокие результаты при проведении стрельб, - поделился майор Нурсултан Майусов, командир артиллерийского дивизиона.


Учения со стрельбой начали в Актау артиллеристы морской пехоты


В рамках сборов проводятся батарейные и дивизионные тактические учения с боевой стрельбой из 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм МТ-12 противотанкового орудия «Рапира», 122-мм 2Б11 минометов, а также из реактивной системы залпового огня «Град-1».



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