Учения со стрельбой начали в Актау артиллеристы морской пехоты

- В рамках учений «боги войны» уничтожили бронетехнику условного противника с помощью 122-мм гаубицы Д-30. Главная задача тактических учений батарей заключалась в уничтожения мишени с закрытой огневой позиции. В ходе занятий основные усилия были направлены на подготовку младших командиров и управлению огнем в ходе боевых действий. Отработали нанесение удара по условному противнику, личный состав подразделения показал высокие результаты при проведении стрельб, - поделился майор Нурсултан Майусов, командир артиллерийского дивизиона.

Бригада морской пехоты регионального командования «Запад», которой командует подполковник Бердимурат Абибуллаев, на военном полигоне «Оймаша» разбила палаточный лагерь.В рамках сборов проводятся батарейные и дивизионные тактические учения с боевой стрельбой из 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм МТ-12 противотанкового орудия «Рапира», 122-мм 2Б11 минометов, а также из реактивной системы залпового огня «Град-1».