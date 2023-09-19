«Наделал шума»: Разгуливающего по дорогам Актау быка поймали полицейские

Кадр видео
Пользователи Сети публиковали видео с бычком, бегающим по дорогам и улицам Актау.
- Ну и наделал шума этот бычок сегодня, - комментируют видео пользователи социальных сетей.
В кадр очевидца попали и попытки полицейского поймать разгуливающее в районе набережной 14 микрорайона животное.
В управлении полиции Актау сообщили, что «нарушителя» все-таки поймали и теперь он находится в специальном загоне, куда доставляется бесхозный скот.
- Ну и наделал шума этот бычок сегодня, - комментируют видео пользователи социальных сетей.
В кадр очевидца попали и попытки полицейского поймать разгуливающее в районе набережной 14 микрорайона животное.
В управлении полиции Актау сообщили, что «нарушителя» все-таки поймали и теперь он находится в специальном загоне, куда доставляется бесхозный скот.
- В настоящее время устанавливается личность владельца крупнорогатого скота, - заявили в полиции.