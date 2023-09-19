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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 15:18

Просмотров: 638

«Наделал шума»: Разгуливающего по дорогам Актау быка поймали полицейские

Быка, гуляющего по Актау и мешающего дорожному движению, сняли на видео жители. По сообщениям очевидцев, животное видели в нескольких микрорайонах города. В местном управлении полиции заявили, что «нарушителя» все же поймали и сейчас устанавливают личность его владельца.

Кадр видео
Пользователи Сети публиковали видео с бычком, бегающим по дорогам и улицам Актау.

- Ну и наделал шума этот бычок сегодня, - комментируют видео пользователи социальных сетей.

В кадр очевидца попали и попытки полицейского поймать разгуливающее в районе набережной 14 микрорайона животное.

В управлении полиции Актау сообщили, что «нарушителя» все-таки поймали и теперь он находится в специальном загоне, куда доставляется бесхозный скот.

- В настоящее время устанавливается личность владельца крупнорогатого скота, - заявили в полиции.





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Комментарии ( 2 )

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Toni.S.Toni.S (Посетители) Сегодня, 16:51
Хорошо, что все хорошо закончилось. Полицейским респект!
 
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Freeman81 (Посетители) Сегодня, 16:17
Устанавливается личность быка, бык отогнан на штрафстоянку

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
 

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